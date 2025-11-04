سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد: در نیمه نخست امسال ۱۰ هزار و ۴۱۴ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳.۳ درصد رشد داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس اعلام سازمان پزشکی قانونی کشور از کل تلفات حوادث رانندگی در شش ماهه اول امسال، هشت هزار و ۳۳۳ نفر مرد و دو هزار و ۸۱ نفر زن بودند.

در این مدت استان‌های تهران با ۸۵۶، فارس با ۸۰۳ و خراسان رضوی با ۷۳۳ فوتی بیشترین و استان‌های ایلام با ۱۰۶، کهگیلویه و بویراحمد با ۱۲۰ و قم با ۱۴۲ فوتی کمترین تعداد تلفات را داشته‌اند.

آمار تلفات حوادث رانندگی درون شهری در نیمه نخست امسال، بیشترین میزان رشد را در مقایسه با تصادفات برون شهری یا روستایی داشته است.

در این مدت دو هزار و ۵۸۹ نفر در تصادفات درون شهری جان خود را از دست دادند در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل دو هزار و ۳۹۰ نفر بوده است. بنابرابن در نیمه نخست امسال شاهد رشد ۸.۳ درصدی تلفات تصادفات درون شهری هستیم.

گفتنی است آمار تلفات حوادث رانندگی در محور‌های درون شهری طی سال گذشته چهار هزار و ۷۵۹ نفر بوده که نسبت به سال قبل از آن ۳.۵ درصد کاهش داشته است.

در شش ماهه نخست امسال همچنین هفت هزار و ۱۷۴ نفر در محور‌های برون شهری، ۵۹۷ نفر در مسیر‌های روستایی و مابقی در سایر مسیر‌ها جان خود را از دست داده‌اند.

بر اساس آمار‌های سازمان پزشکی قانونی کشور در نیمه نخست امسال متاسفانه ۴۹.۷ درصد از متوفیات حوادث رانندگی را نوجوانان و جوانان ۳۹-۱۱ سال تشکیل داده است. در این مدت افراد بالای ۶۰ سال، ۱۹.۵ درصد و افراد ۴۰ تا ۴۹ سال ۱۴ درصد از کل تلفات را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمار سال‌های گذشته، ضربه به سر در تصادفات رانندگی علت اصلی مرگ و جان باختن افراد است و این علت در صدر دلایل مرگ در حوادث رانندگی قرار می‌گیرد. اما در نیمه نخست امسال، شکستگی‌های متعدد با اندکی اختلاف به عنوان علت اصلی مرگ در تصادفات قرار گرفته است.

در این مدت سه هزار و ۶۲۸ نفر به دلیل شکستگی‌های متعدد در حوادث رانندگی جان باخته‌اند که ۳۴.۸ درصد از کل تلفات را در بر می‌گیرد.

پس از آن، ضربه به سر با سه هزار و ۴۷۳ فوتی (۳۳.۳ درصد از کل تلفات) و علل اشتراکی با دو هزار و ۲۰۸ فوتی (۲۱.۲ درصد از کل تلفات) بیشترین علت مرگ افراد در تصادفات رانندگی است.

یادآور می‌شود سرعت بالای خودروها، ناایمن بودن خودرو‌ها و نیز عدم رعایت بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان می‌تواند زمینه‌ساز وقوع تصادفات با شدت بالا و متأسفانه مرگ سرنشینان آن به دلایل ذکر شده باشد، بنابراین توجه به این نکات می‌تواند از بسیاری از این حوادث تلخ و خسارت‌بار جلوگیری کند.

در نیمه نخست امسال ۲۰۲ هزار و ۱۴۵ مصدوم حوادث رانندگی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل (۱۹۹ هزار و ۸۴۱ نفر)، ۱.۲ درصد بیشتر شده است.

بر اساس آمارها، ماه شهریور بیشترین تعداد کشته‌های تصادفات را در مقایسه با دیگر ماه‌های سال به خود اختصاص می‌دهد. متاسفانه با وجود هشدار‌های مکرر و تأکید بر لزوم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، در شهریور امسال نیز تعداد تلفات حوادث رانندگی به بالاترین حد خود در طول شش ماهه امسال رسید و بعد از دو سال مجدداً از مرز دو هزار فوتی عبور کرد و به دو هزار و ۶۴ نفر رسید.

در این ماه تعداد تلفات تصادفات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶.۱ درصد بیشتر شده است که از این تعداد هزار و ۶۱۹ نفر مرد و ۴۴۵ نفر زن بودند.

با توجه به رشد آمار حوادث رانندگی و تلفات ناشی از آن سازمان پزشکی قانونی کشور به رانندگان عزیز توصیه می‌کند حتما در حین رانندگی قوانین و مقررات را رعایت کنند تا از بروز حوادث جبران‌ناپذیر جلوگیری شود.

مواردی مثل پرهیز از سرعت غیرمجاز و سبقت‌های خطرناک، پرهیز از حرکات نمایشی و پرخطر، بستن کمربند برای همه سرنشینان خودرو، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی، رعایت فاصله ایمنی با خودروی مقابل، عدم استفاده از تلفن همراه در حین رانندگی و حرکت با سرعت مطمئنه از جمله مواردی است که به کاهش حوادث رانندگی و تلفات تصادفات کمک می‌کند.

همچنین با توجه به افزایش تعداد تلفات در تصادفات درون شهری به موتورسیکلت سواران توصیه می‌شود ضمن استفاده از کلاه ایمنی، حتماً قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند. علاوه بر این در کنار توصیه به عابران برای عبور از خط کشی عابرین پیاده و همچنین استفاده از پل‌های عابرین پیاده برای عبور از عرض خیابان، از رانندگان نیز درخواست می‌شود در حین رانندگی حتما به عابران، به ویژه کودکان و سالمندان، توجه بیشتری داشته باشند.

برچسب ها: سازمان پزشکی قانونی ، تصادفات فوتی
خبرهای مرتبط
تعیین هویت قربانیان حوادث دسته جمعی ابعاد حقوقی و اجتماعی گسترده‌ای دارد
همه خدمات قضایی تا پایان امسال غیرحضوری می‌شود
همکاری‌های بین بخشی از دوباره کاری و تأخیر در پاسخ به بحران‌ها جلوگیری می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرکشی در دولت آباد
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت می‌گیرد
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
آخرین اخبار
کشف ۲۰۰ میلیارد پارچه قاچاق در جنوب تهران
تصمیم‌گیری خلاف قانون درباره حریم صیانت شهر را بر باد می‌دهد
کشف راز‌های ذهنی کودکان با سینی شن
کشف تجهیزات پزشکی قاچاق ۳ میلیارد تومانی با اسناد جعلی در تهران
طرح فوریتی شهرداری منطقه ۸ برای پیشگیری از آب‌گرفتگی / ۲۶ هزار متر مسیل و کانال پاکسازی شد
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
اجرای ۲۰ هزار تن آسفالت برای تسهیل ترافیک و ایمنی پایتخت
تعیین تکلیف ۹ تعاونی مسکن در پاکدشت
پدرکشی در دولت آباد
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر در حوادث رانندگی نیمه اول سال
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رفع نیاز دارویی روزانه بیش از ۱۵۰۰ بیمار در داروخانه هلال‌احمر
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آزمون مدیریت بحران بود/ افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیام شفافی برای دشمن است
پرداخت تعهدات تأمین اجتماعی با نقد شدن اوراق دولت سرعت می‌گیرد
صدور ۷ میلیون برگ سند سبز رنگ از تیر ۱۴۰۳/ تعلیق فعالیت ۷ هزار و ۸۰۰ شرکت صوری
قاضی دادگاه منافقین: متهمان مکلف به حضور در دادگاه و دولت‌های میزبان مکلف به استرداد آن‌ها هستند
چمران: چند دقیقه‌ای مصوبه برای حریم صادر کرده‌اند؛ وقتی قانون وجود دارد اجرای مصوبه معنایی ندارد
دادستان تهران: برخورد قانونی با ترک فعل مدیران در اجرای قانون هوای پاک
ترافیک در ۲ بزرگراه همت و سعیدی پرحجم و سنگین است
هوای تهران در وضعیت «ناسالم» برای گروه‌های حساس
اعمال محدودیت‌های ترافیکی همزمان با مراسم ۱۳ آبان در خیابان طالقانی
جمع‌آوری بیش از ۱۲۵۰ خودروی رهاشده از معابر تهران
چمران: هیچ «پروانه محرمانه‌ای» در حریم صادر نشده است
آزادی ۱۴ محکوم به قصاص در تهران
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
پایش ۵۱۰ معبر در دو محله جی و هفت‌چنار با هدف مدیریت آب‌های سطحی
رانندگی پسر ۱۴ ساله با کامیون از کرمانشاه تا بندرعباس مجرمانه است
پیش‌نویس املاک بدون ثبت در دفترخانه، فاقد اعتبار حقوقی است