باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابطعمومی رسانه تصویری عصر، ویژهبرنامه «هزارتو» با اجرای محمدرضا دلاوری در رسانه تصویری عصر پخش میشود.
این برنامه گفتوگویی عمیق در حوزه اقتصاد و حکمرانی است که تلاش دارد به پاسخ به این پرسش بپردازد که چرا در کشور تصمیمگیری مؤثر و بهموقع اتفاق نمیافتد؟
«هزارتو» با نگاهی تحلیلی، به واکاوی فرآیندهای تصمیمسازی و تصمیمگیری در ساختار مدیریتی کشور میپردازد و تأثیر این روندها بر وضعیت اقتصادی و شاخصهای توسعه را بررسی میکند.
نخستین قسمت این برنامه میزبان داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم است که در رسانه تصویری عصر قابل تماشا است.