برنامه اینترنتی «هزارتو» با اجرای محمدرضا دلاوری و حضور مدیران و تصمیم‌گیران فعلی و سابق کشور، به بررسی ریشه‌های بی‌تصمیمی در مدیریت اقتصادی و تاثیر کیفیت حکمرانی بر توسعه ملی می‌پردازد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از روابط‌عمومی رسانه تصویری عصر، ویژه‌برنامه «هزارتو» با اجرای محمدرضا دلاوری در رسانه تصویری عصر پخش می‌شود.

این برنامه گفت‌وگویی عمیق در حوزه اقتصاد و حکمرانی است که تلاش دارد به پاسخ به این پرسش بپردازد که چرا در کشور تصمیم‌گیری مؤثر و به‌موقع اتفاق نمی‌افتد؟

«هزارتو» با نگاهی تحلیلی، به واکاوی فرآیند‌های تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در ساختار مدیریتی کشور می‌پردازد و تأثیر این روند‌ها بر وضعیت اقتصادی و شاخص‌های توسعه را بررسی می‌کند.

نخستین قسمت این برنامه میزبان داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم است که در رسانه تصویری عصر قابل تماشا است.

