پلیس اطلاعات پایتخت از دستگیری یکی از اراذل و اوباش محله مشیریه خبر داد و گفت: این متهم به جرم اخلال در نظم عمومی با شلیک پلیس دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چندی پیش ماموران پلیس اطلاعات پایتخت از اقدامات مجرمانه یکی از اراذل و اوباش محله مشیریه تهران با خبر شده و برای بررسی‌ها به محل اعزام شدند.

در بررسی‌های انجام شده از شهروندان ساکن این محله مشخص شد فرد مذکور از اراذل و اوباش سابقه دار محله است و هر از گاهی با ایجاد درگیری و مزاحمت‌های خیابانی شهروندان را آزار می‌دهد که با هماهنگی از سوی مرجع قضایی تیمی از ماموران برای دستگیری متهم اقدامات خود را آغاز کردند بنابراین گزارش پس از چند شبانه روز تعقیب و مراقبت در نهایت متهم در مخفیگاهش شناسایی و طی یک عملیات ضربتی هنگامی که سعی داشت از دست ماموران متواری شود به ضرب گلوله پلیس دستگیر شد.

گفتنی است متهم پس از انتقال به بیمارستان و بهبود تحت بازجویی قرار گرفت و متعاقبا به دادسرا منتقل شد و در بازرسی از مخفیگاه وی پنج قبضه سلاح سرد کشف و ضبط شد.

منبع: خبرگزاری پلیس