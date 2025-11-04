معاون وزیر کشور گفت: طی ۹ سال گذشته، قیمت قیر ۳۶ برابر و قیمت آسفالت ۳۰ برابر شده است.

باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- مسعود نصرتی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، اظهار داشت: ۷۶ درصد جمعیت کشور در ۱۴۵۱ شهر زندگی می‌کنند و در ۹ کلان‌شهر نیز شاهدیم که شبکه‌های برون‌شهری و بین‌شهریِ شهرهای مادر و اقماری، در عمل به شبکه‌ی معابر درون‌شهری تبدیل شده‌اند.

وی افزود: در پایتخت، روزانه ۳.۵ میلیون نفر–سفر بین تهران و شهرهای اقماری انجام می‌شود که ۷۴ درصد آن با خودروهای سواری شخصی، ۱۳ درصد با اتوبوس، ۷ درصد با تاکسی و ۶ درصد از طریق حمل‌ونقل ریلی صورت می‌گیرد.

معاون وزیر کشور یادآور شد: طی ۹ سال گذشته، قیمت قیر ۳۶ برابر و قیمت آسفالت ۳۰ برابر شده است. در همین مدت، تاکسی‌های اینترنتی نیز در کشور رونق گرفتند و اگر نبودند، حمل‌ونقل در کشور با مخاطره مواجه می‌شد.

او بیان کرد: با این حال انجام ۸ میلیون سفر درون‌شهری توسط دو شرکت بزرگ حمل‌ونقل اینترنتی یادشده، فرسودگی شبکه‌ی معابر شهری را به‌دنبال داشته است؛ چراکه به حمل‌ونقل عمومی کشور کمتر توجه کرده‌ایم.

نصرتی ادامه داد: به گفته‌ی شهرداران، چنانچه بخواهیم همه‌ی شبکه‌ی راه‌های خاکی کشور را آسفالت کنیم، به ۶۵ تا ۷۰ سال زمان نیاز داریم. بنابراین، تأمین مالی بسیار مهم است و شیوه‌های سنتی فعلی پاسخ‌گو نیست.