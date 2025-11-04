مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: براساس جوجه ریزی مهرماه و پیش بینی تولید آبان، کمبودی در عرضه مرغ نداریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - حبیب اسداله نژاد مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه وضعیت تامین نهاده در سامانه بازارگاه تعریفی ندارد، گفت: بارگزاری در سامانه بازارگاه به کندی و قطره چکانی توزیع می شود و لابی گری و واسطه گری در سامانه بازارگاه شکل جدی تری گرفته است به طوریکه مرغداران حداقل هرکیلو کنجاله سویا ۱۰ هزارتومان بالاتر خریداری می کنند.

وی با بیان اینکه عرضه مرغ به قیمت مصوب منوط به تامین نهاده است، گفت: در شرایطی که مرغدار هرکیلو نهاده را ۱۰ هزارتومان بالاتر خریداری می کند، امکان عرضه با نرخ مصوب وجود ندارد.

اسداله نژاد ادامه داد: بنابر آمار در مهرماه ۱۵۹ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شد و در ۱۰ روز ابتدای آبان حدود ۵۶ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام شده که این امر بدان معناست که تا پایان آبان حداقل ۱۵۰ میلیون قطعه جوجه ریزی انجام خواهد شد که براین اساس در تولید مشکلی نداریم.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه قیمت مصوب مرغ در گرو رفع مشکل تامین‌نهاده های دامی است، گفت: در حال حاضر هرکیلو مرغ زنده با نرخ مصوب و حداکثر ۵ درصد تلورانس عرضه می شود، گفتنی است در تهران قیمت مرغ گرم نوساناتی دارد که ارتباطی به مرغدار ندارد.

برچسب ها: تولید مرغ ، بازار مرغ ، قیمت مرغ
گرانی قیمت مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد