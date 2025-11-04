آسپرین پتانسیل کاهش خطر عوارض کشنده در بیماران دیابتی را دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه در ایالات متحده نشان داده است که مصرف منظم آسپرین با دوز پایین می‌تواند افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ را از عوارض کشنده محافظت کند.

این مطالعه مقدماتی جدید نشان داد که مصرف آسپرین با دوز پایین ممکن است خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی جدی را در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع ۲ که در معرض خطر بالای بیماری‌های قلبی عروقی هستند، به طور قابل توجهی کاهش دهد.

این مطالعه که در جلسات علمی انجمن قلب آمریکا در سال ۲۰۲۵ ارائه خواهد شد، بر اساس تجزیه و تحلیل داده‌های الکترونیکی سلامت بیش از ۱۱۵۰۰ بزرگسال مبتلا به دیابت نوع ۲ در طول یک دهه انجام شده است.

برای اطمینان از صحت نتایج، محققان افراد در معرض خطر خونریزی را از نمونه مطالعه حذف کردند.

نتایج تفاوت‌های قابل توجهی را بین مصرف‌کنندگان آسپرین با دوز پایین و غیرمصرف‌کنندگان نشان داد، به طوری که خطر حمله قلبی در بین افرادی که آسپرین مصرف می‌کردند ۴۲.۴ درصد کاهش یافته بود در حالی که این کاهش در بین افرادی که آسپرین مصرف نمی‌کردند ۶۱.۲ درصد بود.

خطر سکته مغزی نیز از ۲۴.۸ درصد به ۱۴.۵ درصد کاهش یافت و خطر مرگ به هر علتی از ۵۰.۷ درصد به ۳۳ درصد کاهش یافت.

محققان خاطرنشان کردند که این مزیت در بیمارانی که به طور منظم و مداوم آسپرین مصرف می‌کردند، بیشتر مشهود بود و این بهبود صرف نظر از سطح قند خون قابل توجه بود، اگرچه در بیمارانی که قند خونشان به خوبی کنترل شده بود، حتی بیشتر مشهود بود.

دکتر آلیشا کینات، محقق اصلی این مطالعه، اظهار داشت که "میزان این مزیت شگفت‌آور بود" و تأکید کرد که این مطالعه شامل ردیابی موارد خونریزی نبود، که برای ارزیابی جامع ایمنی آسپرین بسیار مهم است.

دکتر آمیت خرا، که در این مطالعه مشارکت نداشت، توضیح داد که "این یافته‌ها سوالات مهمی را برای تحقیقات آینده ایجاد می‌کند" و تأکید کرد که "تصمیم نهایی برای مصرف آسپرین باید پس از بحث کامل با تیم پزشکی و با در نظر گرفتن بده بستان بین مزایای بالقوه آن و خطر شناخته شده خونریزی گرفته شود. "

این تحقیق در زمانی انجام می‌شود که بیماری‌های قلبی عروقی همچنان علت اصلی مرگ و میر در بین افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ است. شایان ذکر است که دستورالعمل‌های فعلی انجمن قلب آمریکا (AHA) آسپرین با دوز پایین را برای پیشگیری اولیه از بیماری‌های قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ که سابقه بیماری قلبی ندارند، توصیه نمی‌کند.

در حالی که این یافته‌ها قابل توجه هستند، این مطالعه محدودیت‌هایی دارد. این یک مطالعه مشاهده‌ای است، نه یک کارآزمایی بالینی تصادفی، و تکیه بر سوابق پزشکی برای تعیین پایبندی به دارو ممکن است کاملاً دقیق نباشد.

در نهایت، تصمیم به استفاده از آسپرین با دوز پایین برای پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲ یک تصمیم فردی است و باید تحت نظارت دقیق پزشکی و پس از سنجش دقیق مزایا و خطرات بالقوه برای هر مورد خاص گرفته شود.


منبع: Medical Express

برچسب ها: قرص آسپرین ، دیابت ، بیماری های قلبی
