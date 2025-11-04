راهپیمای ۱۳ آبان روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش آموز در شهرهای مختلف استان آذربایجان غربی برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی - راهپیمایی یوم الله ۱۳ آبان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی»، با شعار محوری «متحد و استوار، مقابل استکبار»، در شهرهای مختلف آذربایجان غربی به ویژه ارومیه مرکز استان برگزار شد و در آن دانش‌آموزان با همراهی اقشار مختلف جامعه، فریاد مبارزه بی‌امان با استکبار سر دادند.



دانش آموزان بصیر و موقعیت شناس این استان و قشرهای مختلف مردم در نخستین راهپیمایی بعد از جنگ ۱۲ روزه با دست‌های گره کرده و سردادن شعار‌های مرگ برآمریکا و مرگ براسرائیل خشم و انزجار خود را از استکبار جهانی و صهیونیسم بین‌الملل به نمایش گذاشتند.



در راهپیمایی سیزده آبان در ارومیه، جلوه دیگری نیز داشت و آن، عکس‌های دانش آموزان شهیدی بود که در جنگ‌ ۱۲ روزه توسط رژیم کودک کش صهیونیستی به شهادت رسیده بودند.

راهپیمایی «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» در ارومیه در مسیر میدان ولایت فقیه، خیابان امام خمینی (ره) به طرف میدان انقلاب برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ فاطمه فرخ زاده - راهپیمایی ۱۳ آبان همزمان با سراسر کشور، امروز سه شنبه در شهر خوی نیز با حضور گسترده اقشار مختلف مردم، دانش‌آموزان، دانشجویان، فرهنگیان، مسئولان و خانواده‌های شهدا برگزار شد.

در این آئین، شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم‌های جمهوری اسلامی ایران، تصاویر امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب، و با سردادن شعارهای «الله‌اکبر»، «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» انزجار خود را از استکبار جهانی اعلام کردند.

راهپیمایی سیزده آبان از میدان شیخ نوایی به سمت میدان مرکزی شهر برگزار شد و حضور دانش‌آموزان، دانشجویان و نوجوانان دهه هشتادی ونودی جلوه‌ای خاص به این مراسم داده است.

در پایان این مراسم، قطعنامه سراسری روز ملی مبارزه با استکبار جهانی قرائت شد و راهپیمایان با شعار های الله اکبر بندهای قطعنامه را تایید نمودند.