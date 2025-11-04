باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - در جریان معاملات امروز ۱۳ ابان شاخص کل بورس با کاهش ۴۱ هزار و ۲۹ واحد در سطح ۳ میلیون و ۲۲۴ هزار واحدی ایستاد. فولاد، فملی و فارس سه نمادی بودند که بیشترین تاثیر را در شاخص داشتند، مهرگان، خودرو و وبملت سه نماد پرتراکنش بودند. شاخص کل هم وزن نیز با کاهش ۷ هزار و ۲۰۷ واحدی در تراز ۹۲۸ هزار و ۷۳۴ واحدی ایستاد.

برترین گروه صنعتی بورس و فرابورس

امروز گروه فلزات اساسی بیشترین ارزش معامله را با ارزش هزار و ۲۲ میلیارد تومان به خود اختصاص داد. همچنین بانک‌ها و خودرو درتبه‌های بعدی ارزش معاملات قرار داشتند.

بیشترین ارزش و حجم معاملات سهام در بورس

دارایکم، اهرم و یاقوت بیشترین ارزش معامله و نماد‌های خودرو، وتجارت و وبملت بیشترین حجم معامله را در بورس تهران تجربه کردند.