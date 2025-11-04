باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان معامله میشود.
برای اطلاع از قیمت روز طلا و سکه به صفحه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان مراجعه کنید؛
|محصول
|نرخ
|سکه طرح جدید
|۱۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|سکه طرح قدیم
|۱۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
|نیم سکه
|۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
|ربع سکه
|۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|سکه گرمی
|۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
|طلای ۱۸ عیار
|۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان
|طلای ۲۴ عیار
|۱۴ میلیون و ۳۱ هزار تومان