باشگاه خبرنگاران جوان - امروز سه شنبه ۱۳  آبان‌ماه ۱۴۰۴ هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در بازار آزاد تهران با قیمت ۱۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد و هر گرم طلای ۱۸ عیار به مبلغ ۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان معامله می‌شود.

محصول  نرخ
سکه طرح جدید  ۱۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سکه طرح قدیم ۱۰۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
نیم سکه ۵۸ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان 
سکه گرمی  ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
طلای ۱۸ عیار ۱۰ میلیون و ۵۲۴ هزار تومان
طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۳۱ هزار تومان
