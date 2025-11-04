مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران از بومی‌سازی و تولید بیش از ۸۴۰۶ قطعه تخصصی در هفت ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: این اقدام مانع از خروج ۸ میلیون یورو ارز از کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مسعود مرادی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: بومی‌سازی و تولید بیش از ۸۴۰۶ قطعه تخصصی نیروگاهی  در هفت ماهه نخست امسال محقق شده است که این اقدام مانع از خروج ۸ میلیون یورو ارز از کشور شد بومی‌سازی، ساخت داخل و بهسازی تجهیزات حساس صنعت نیروگاهی در راستای رفع وابستگی و رشد توانمندی دانش مهندسی، از اولویت‌های مهم این صنعت است.

او افزود: امروزه با تلاش متخصصان داخلی، بیش از ۹۵ درصد نیازمندی‌های این صنعت در داخل کشور تولید و به عنوان یک صنعت خودکفا و در سطح بالا مطرح شده است بر این اساس، تمرکز جدی بر تقویت بنیه علمی و فناوری، بهره‌برداری از دانش روز جهان و دانش بومی به منظور افزایش رضایت‌مندی مشتریان و ارتقای سهم این شرکت در پایداری برق، از رسالت‌های مهم ما بوده است.

او در ادامه با اشاره به روند رو به رشد ساخت قطعات گفت: با تکیه بر توان و تخصص کارکنان و وجود بستر سخت‌افزاری قوی، در هفت ماهه نخست سال۱۴۰۴، تعداد بیش از ۸۴۰۶ قطعه خاص نظیر انواع شین‌های ژنراتور، پره‌های ثابت ومتحرک بخش گاز وبخار، استاپ شفت وانواع کویل وتب جنجر در قالب ۶۸ نوع در کارگاه‌های این شرکت تولید و به صنعت نیروگاهی کشور تحویل داده شد.

مرادی در پایان با اشاره به برنامه‌های آینده شرکت تصریح کرد: با توجه به مشترکات فراوان با صنایع مادر، ورود به بازار صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار قرار دارد که رفع نیاز فنی ومهندسی برای پتروشیمی رازی، مبین عسلویه و پالایشگاه نفت آبادان از جمله اقدامات موفقیت‌آمیز ما در این زمینه طی یک سال گذشته است.

