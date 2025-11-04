باشگاه‌ خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- محمد اتابک، وزیر صمت، در حاشیه بازدید از نمایشگاه صنعت و معدن، در خصوص رفع نیازهای تولیدکنندگان در حوزه مواد اولیه اظهار داشت: بحث تأمین مالی را برای تولیدکنندگان پیگیری می‌کنیم و در کمیته تأمین مالی، با همکاری وزارت اقتصاد از بانک مرکزی کمک گرفته‌ایم.

او ادامه داد: بانک مرکزی و بانک‌های عامل در مجموع تلاش می‌کنند تا بخش زیادی از تأمین مالی تولیدکنندگان را انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه روش‌های جدید و نوین تأمین مالی برای تولیدکنندگان ایجاد شده است، گفت: این اقدام نیاز به تمکن مالی ندارد، بلکه با ایجاد قراردادها، تأمین مالی صورت می‌گیرد؛ از این رو، تولیدکنندگان می‌توانند از این روش‌های نوین استفاده کرده و شرایط تولید خود را بهبود بخشند.

وی با بیان اینکه نیازهای صنعت داخلی‌سازی شده است، افزود: در طول سال‌هایی که نمایشگاه معدن برگزار می‌شود، مشاهده می‌کنیم توانمندی‌های صنعت کشور امتحان خود را پس داده و در حد کیفیت بسیار خوب شرکت‌های بین‌المللی عمل می‌کند.

اتابک عنوان کرد: امسال هم تعداد شرکت‌های تازه‌تأسیس و هم تعداد شرکت‌های قدیمی در نمایشگاه زیاد است؛ میزان تولیدات این شرکت‌ها نیز مناسب و بازارمحور بوده و توانسته بخش قابل توجهی از نیاز صنایع معدنی کشور را تأمین کند.

بر اساس این گزارش، نوزدهمین نمایشگاه بین‌المللی معدن، صنایع معدنی، ماشین‌آلات و تجهیزات وابسته (ایران کانماین ۲۰۲۵) امروز، ۱۱ آبان‌ماه، آغاز به کار کرد. در این دوره از نمایشگاه بیش از ۴۰۰ مجموعه حضور دارند که شامل ۱۸۵ شرکت داخلی و ۲۹ شرکت خارجی از کشورهای اسپانیا، بلاروس، ترکیه، چین، ژاپن و کره جنوبی هستند.

عرضه چندین محصول جدید خودرویی در آینده نزدیک

همچنین امروز بیست‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت تهران با حضور فعالان و متخصصان صنعت کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز به کار کرد و تا ۱۴ آبان‌ماه میزبان بازدیدکنندگان و کارشناسان خواهد بود.

در حاشیه این نمایشگاه، مهدی رادمنش، قائم‌مقام مدیرعامل سایپا، اظهار کرد: خوشبختانه امسال شاهد حضور منسجم و قدرتمند گروه سایپا در نمایشگاه صنعت هستیم. تمامی شرکت‌های تولیدی زیرمجموعه در این رویداد حضور دارند و جدیدترین دستاوردها، محصولات و فناوری‌های خود را به نمایش گذاشته‌اند.

او تصریح کرد: با وجود محدودیت‌های مالی، در حوزه توسعه محصول گام‌های مؤثری برداشته و چندین محصول جدید را به بازار عرضه کرده است. بر همین اساس تا پایان سال، چند محصول دیگر نیز به سبد تولید افزوده خواهد شد که نشان‌دهنده پویایی و حرکت روبه‌جلوی این گروه است.

رادمنش افزود: نمایشگاه امسال فرصتی ارزشمند برای نشان دادن توانمندی‌های سایپا و شرکت‌های تابعه در حوزه‌های مختلف است. یکی از محورهای اصلی تمرکز ما در دوره اخیر، توسعه قوای محرکه بوده است؛ بخشی که در گذشته با چالش‌هایی روبه‌رو بود، اما با شکل‌گیری تیم مدیریتی جدید، در اولویت برنامه‌های گروه قرار گرفت و اقدامات مؤثری در آن انجام شد.

او با اشاره به پروژه توسعه خانواده موتورهای جدید گفت: مرکز تحقیقات و معاونت مهندسی گروه، روند طراحی و توسعه یک خانواده موتور جدید را آغاز کرده‌اند. هدف از اجرای این پروژه، ایجاد تحولی بنیادین در حوزه قوای محرکه و پاسخ‌گویی به نیازهای محصولات متنوع سایپا است. با استفاده از ظرفیت‌های داخلی و توان زنجیره تأمین کشور، دستیابی به بیش از ۶۰ درصد خودکفایی در تولید این موتورها پیش‌بینی می‌شود.

رادمنش در ادامه افزود: نخستین نمونه از این خانواده موتور از سال آینده روی محصولات سایپا نصب خواهد شد و خطوط تولید آن طی حدود ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری کامل می‌رسد. ظرفیت تولید سالانه این موتورها بیش از ۳۰۰ هزار دستگاه برآورد شده است که علاوه بر تأمین نیاز داخلی گروه، قابلیت عرضه به سایر خودروسازان کشور را نیز خواهد داشت.

وی با تأکید بر استفاده از فناوری‌های روز دنیا اظهار کرد: در طراحی این خانواده موتور، از فناوری‌هایی بهره گرفته‌ایم که در جهان در مرحله اوج توسعه قرار دارند، نه فناوری‌های قدیمی یا در حال خروج از چرخه تولید؛ از این رو، این موتور توان پاسخ‌گویی کامل به نیازهای محصولات آینده صنعت خودروی کشور را خواهد داشت.

رادمنش گفت: در صورت مشارکت سایر خودروسازان در این پروژه و افزایش تیراژ تولید به سطح اقتصادی، منافع آن برای همه فعالان صنعت خودرو قابل توجه خواهد بود. تولید اقتصادی و تیراژ بالا از اصول اصلی صنعت جهانی خودرو است و ما مصمم هستیم با تکیه بر هم‌افزایی داخلی به این هدف دست پیدا کنیم.

این نمایشگاه با مشارکت گسترده تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان، میزبان ۲۶۰ شرکت داخلی و ۱۰۷ شرکت خارجی از سه کشور چین، ترکیه و تایوان است.