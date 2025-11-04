در پی کاهش بی‌سابقه بارش‌ها و تشدید بحران منابع آب، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران از انسداد ۹۳۵ حلقه چاه غیرمجاز در نیمه نخست سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - با کاهش بی‌سابقه بارش‌ها در سال آبی جاری و رسیدن میزان بارندگی‌ها به کمترین سطح چند دهه اخیر، استان تهران با بحرانی جدی در حوزه تأمین آب روبه‌رو شده است.

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که میزان بارش‌ها تا نیمه آبان‌ماه ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال آبی گذشته کاهش ۱۰۰ درصدی داشته و همین امر موجب کاهش چشمگیر ذخایر سد‌های تأمین‌کننده آب شرب تهران شده است.

بر اساس گزارش‌های رسمی، میزان آب ذخیره‌شده در سد‌های پنج‌گانه تهران به حداقل‌های تاریخی رسیده و سطح ورودی آب به این سد‌ها به شدت کاهش یافته است. این شرایط موجب شده تا وزارت نیرو اجرای طرح‌های اضطراری برای مدیریت مصرف، کنترل برداشت‌های غیرمجاز و افزایش بهره‌وری منابع موجود را در دستور کار قرار دهد.

در همین راستا، معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای تهران از انسداد ۹۳۵ حلقه چاه غیرمجاز و جلوگیری از تخلیه سالانه بیش از ۱۵ میلیون و ۴۷۹ هزار مترمکعب آب از سفره‌های زیرزمینی در نیمه نخست سال جاری خبر داد.

حبیبی اظهار کرد: در راستای اجرای طرح احیا و تعادل‌بخشی منابع آب‌های زیرزمینی، چاه‌های غیرمجاز یادشده در مجموع به عمق بیش از ۴۲ هزار متر در مناطق مختلف استان شامل تهران، شهریار، شهرری، رباط‌کریم، فیروزکوه، دماوند، اسلامشهر، ورامین، پاکدشت و شمیرانات مسدود شده‌اند.

وی تصریح کرد: با انسداد این چاه‌ها از تخلیه سالانه میلیون‌ها مترمکعب آب زیرزمینی جلوگیری می‌شود که این اقدام در شرایط کنونی، نقشی حیاتی در پایداری منابع آبی استان دارد.

 به گفته او، بیشترین چاه‌های مسدودشده در مناطق تهران و پردیس، دماوند، شهرری، رباط‌کریم و شهریار گزارش شده است.

تشدید برخورد‌های قضایی با متخلفان حوزه منابع آب

همچنین برای مدیریت دقیق برداشت از چاه‌های دارای مجوز، ۳۶۱ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاه‌های مجاز نصب شده است. در کنار این اقدامات، ۵۸۱ حکم قضایی صادر و ۶۳۴ دستور قضایی اخذ شده و ۵۱۲ حلقه چاه غیرمجاز جدید نیز شناسایی شده است.

حبیبی با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع آب زیرزمینی گفت: منابع آب‌های زیرزمینی، سرمایه‌های استراتژیک کشورند و حفظ آنها تنها با همکاری مردم و نهاد‌های مسئول امکان‌پذیر است. با وجود تلاش‌های گسترده وزارت نیرو، ادامه روند کاهش بارش‌ها می‌تواند تأمین آب شرب تهران را با دشواری‌های جدی مواجه کند.

بر اساس این گزارش، وزارت نیرو ضمن تأکید بر تداوم اقدامات نظارتی و فنی خود، از شهروندان تهرانی درخواست دارد با مدیریت مصرف، صرفه‌جویی در استفاده از آب شرب و پرهیز از مصارف غیرضروری، یاریگر وزارت نیرو در عبور از این شرایط باشند.

منبع: وزارت نیرو

برچسب ها: چاه غیرمجاز ، منابع آب زیرزمینی
خبرهای مرتبط
رشد ۱۰۰ درصدی ظرفیت نصب‌شده تجدیدپذیر‌ها در طی یکسال گذشته
درصد پرشدگی سد‌های پنجگانه تهران در مجموع ۱۴ درصد/ تنش آبی در کشور ادامه دارد 
۳۴ درصد تهرانی‌ها مشمول دریافت برچسب خوش‌مصرفی/ ششمین خشکسالی متوالی آغاز شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی/ درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز مسدود می‌شود+ فیلم
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴
ضرورت واردات سالانه ۲۵۰ هزارتن گوشت قرمز
بازار سرمایه در جایی بین امید و احتیاط
خط مبنای مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
زمین‌خواری در کشور، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی
صنعت بیمه تاکنون ۳۱۸۹ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان بندر شهید رجایی پرداخت کرده است
ایمنی فرآورده‌های لبنی و گوشتی موجود در بازار کاملاً تایید شد
الزام دستگاه‌ها جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین+ فیلم
مدیریت صحیح زمین و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تدابیر استراتژیک است
آخرین اخبار
تامین ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راه‌های کشور
انسداد بیش از ۹۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در تهران برای صیانت از منابع آبی
روش‌های نوین مالی برای تولیدکنندگان تهیه شد
بومی‌سازی و تولید بیش از ۸۴۰۶ قطعه تخصصی نیروگاهی طی ۷ ماه نخست امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴
اُفت ۴۱ هزار و ۲۹ واحدی شاخص کل بورس
تأمین ۸ درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران
الزام دستگاه‌ها جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین+ فیلم
افزایش ۳۶ برابری قیمت قیر طی ۹ سال گذشته
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به کنترل تخلفات و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک می‌کند
اختصاص قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس به دستگاه‌های اجرایی
زمین‌خواری در کشور، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی
مدیریت صحیح زمین و مبارزه با مفاسد اقتصادی نیازمند تدابیر استراتژیک است
ایمنی فرآورده‌های لبنی و گوشتی موجود در بازار کاملاً تایید شد
بازار سرمایه در جایی بین امید و احتیاط
صنعت بیمه تاکنون ۳۱۸۹ میلیارد تومان خسارت به زیان‌دیدگان بندر شهید رجایی پرداخت کرده است
خط مبنای مصرف گاز در دستگاه‌های اجرایی مشخص شد
ضرورت واردات سالانه ۲۵۰ هزارتن گوشت قرمز
ممنوعیت اجاره خانه‌های ساعتی/ درگاه‌های اینترنتی فاقد مجوز مسدود می‌شود+ فیلم
کاهش محسوس دمای هوا در نیمه شرقی کشور
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
تخصیص ارز واردات کالا‌های اساسی، طبق نظر وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود
نتایج قرعه‌کشی نهمین دوره ایران خودرو اعلام شد
افزایش قیمت بلیت هواپیما تایید شد/ افزایش ۲۴ درصدی قیمت بلیت
سرعت سامانه املاک و اسکان افزایش یافت
۳۰ درصد طرح کاشت یک میلیارد درخت به زراعت چوب اختصاص دارد
۴۰ هزار هکتار زمین برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تصویب شد