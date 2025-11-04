باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - جنبش مقاومت اسلامی حماس با انتشار بیانیه‌ای، طرح جدید رژیم اشغالگر برای احداث ۶۳ واحد شهرک‌نشینی در منطقه تاریخی «الحسبة القدیمة» در مرکز شهر الخلیل را محکوم کرد. این جنبش، این اقدام را گامی دیگر در راستای سیاست یهودی‌سازی کامل شهر و تجاوزی مستقیم به هویت تاریخی و فلسطینی الخلیل خواند.

محمود مرداوی، از رهبران حماس، در این زمینه تأکید کرد که این پروژه که شامل احداث سه سازه جدید در یک نقطه تجاری و تاریخی مهم نیز می‌شود، بخشی از سیاست برنامه‌ریزی‌شده رژیم صهیونیستی برای محاصره شهر از طریق تثبیت حضور شهرک‌نشینان و اعمال تغییرات جمعیتی و هویتی است. وی هشدار داد که این طرح در نهایت تسهیل‌کننده روند تبدیل مسجد ابراهیمی به یک مزار کاملاً یهودی خواهد بود.

این مقام حماس با اشاره به جدایی‌ناپذیر بودن الخلیل و تمامی کرانه باختری از فلسطین تاریخی، از مردم فلسطین خواست با به کارگیری تمامی ابزار‌های ممکن در برابر این طرح‌های شهرک‌سازی و یهودی‌سازی ایستادگی کنند. وی تأکید کرد که تلاش‌های اشغالگران برای حذف حقایق و تحریف واقعیت‌ها نمی‌تواند ماهیت اصیل این سرزمین را تغییر دهد.

این بیانیه در شرایطی صادر می‌شود که رژیم صهیونیستی به طور سیستماتیک بر گسترش شهرک‌های غیرقانونی خود در کرانه باختری ادامه می‌دهد. الخلیل به عنوان یکی از حساس‌ترین شهر‌های فلسطینی، بار‌ها شاهد اجرای چنین پروژه‌هایی بوده که هدف نهایی آنها تغییر بافت جمعیتی و هویتی این شهر تاریخی است.

منبع: الجزیره