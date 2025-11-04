وزیر کار از رصد وضعیت اشتغال کارگران با بررسی تعداد بیمه شدگان خبر داد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تلاش می‌کند از نیروی کار حمایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه بازدید از یک کارخانه تولید کننده انواع چراغ خودرو ضمن تاکید بر حمایت از کارگران خاطرنشان کرد: از وظایف خود در قبال کارگران نباید غافل شویم. 

میدری بر لزوم حمایت از صنایع برای افزایش تولید ملی تاکید کرد و با اشاره به نیاز برخی صنایع به نیروی کار ماهر گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بستر مناسبی را در چارچوب برنامه سازمان فنی و حرفه‌ای برای ارتقای مهارت نیروی کار فراهم کرده است. 

وی خاطرنشان کرد: کارفرمایان می‌توانند از این امکان برای آموزش نیروی کار بهره‌مند شوند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: ارتقای امنیت شغلی، افزایش بهره‌وری، حفظ و تقویت فرهنگ کار، صیانت از سرمایه انسانی کشور و تأمین حقوق کارگران از جمله اموری است که باید مدنظر قرار گیرد. 

میدری با تاکید بر تامین مسکن کارگری تصریح کرد: باید توجه داشت که هزینه اجاره مسکن، بخش مهمی از هزینه زندگی را شامل می‌شود و رفع این مشکل، به تحول در زندگی کارگران منجر خواهد شد. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از برنامه ساخت ۳۰۰ هزار واحد مسکونی کارگران خبر داد و گفت: عملیات اجرایی ۹۴ هزار واحد مسکونی برای کارگران با مشارکت صاحبان صنایع آغاز شده است.

وی بر ضرورت استفاده درست از انرژی تاکید کرد و گفت: فرهنگ مصرف انرژی در خانواده‌ها باید تغییر یابد تا در آینده با مشکلی مواجه نشویم. 

نیروی کار در تضاد با کارفرما نیست 

در ادامه، علی چنگی مدیرعامل کارخانه تولید چراغ خودرو تاکید کرد: در این کارخانه کارگران فرانخبه‌ای حضور دارند که بدون حضور آنها چرخ آن نمی‌چرخد.

وی با تاکید بر این که نیروی کار در تضاد با کارفرما نیست، خاطرنشان کرد: متاسفانه نمای بیرونی چنین القا می‌کند که تقابل میان کارگر و کارفرما وجود دارد در صورتی که کارگر و کارفرما در کنار هم کار می‌کنند و دلسوز یکدیگر هستند و همین امر موجب شکوفایی می‌شود. 

چنگی همچنین بر ضرورت تغییر فرهنگ کار تاکید کرد و گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی کار باید در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد چرا که کار واژه‌ای مقدس است و کارگر و همه عوامل کار از جمله کارگر و کارفرما اگر تحت تاثیر کلمه کار قرار گیرند جامعه احیا خواهد شد. 

او خاطرنشان کرد: خوشبختانه در این شرکت مشکل کارگری و نیروی انسانی وجود ندارد. 

وی یکی از چالش‌های این شرکت را مشکل ناترازی برق در ابتدای سال جاری عنوان کرد.

منبع: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

برچسب ها: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ، بیمه کارگران
تبادل نظر
