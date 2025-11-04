رئیس مجلس شورای اسلامی با دعوت همتای پاکستانی خود فردا به پاکستان سفر می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی فردا (چهارشنبه، ۱۴ آبان) به دعوت ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان به اسلام‌آباد می‌رود.

رئیس مجلس در این سفر، با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان دیدار و گفت‌و‌گو خواهد کرد.

دیدار با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان و نشست با نخبگان فرهنگی و مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان از دیگر برنامه‌های سفر رئیس مجلس است.

همچنین رئیس مجلس سفری به دو شهر مهم لاهور و کراچی به عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان دارد.

تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی می‌کنند.

جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیت‌ترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز سه میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدف‌گذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهند.

برچسب ها: مجلس پاکستان ، روابط ایران و پاکستان
خبرهای مرتبط
قالیباف: ۱۳ آبان روز مبارزه با سلطه‌گری و استکبار است
قالیباف: توافق با تلگرام کذب است/ پلتفرم‌های خارجی باید مقررات ایران را بپذیرند
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فریاد استکبارستیزی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته شهادت دانش‌آموزان در جنگ ۱۲ روزه است
«آلزایمر تاریخی» در سیاست خارجی/ چرا غرب از قدرتمند شدن ایران هراس دارد؟
قالیباف: ۱۳ آبان روز مبارزه با سلطه‌گری و استکبار است
سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریالی دولت برای توسعه اشتغال در مناطق محروم
حذف اعمال سلیقه‌ها و امضا‌های طلایی در صدور مجوزها از برنامه‌های وزارت اقتصاد است
اقناع مشروط نماینده سوال‌کننده از وزیر علوم
حضور وزیر علوم در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان
آمریکا مظهر استکبار و حامی جنایت صهیونیست‌هاست
آخرین اخبار
سفیر ایران: روابط تهران-باکو به خوبی در حال توسعه است
محسن رضایی: آمریکا امروز غیرقابل اعتمادترین کشور دنیاست
خانواده در عصر رسانه‌های هوشمند؛ از بازنمایی تا بازسازی
قالیباف به پاکستان می‌رود
عراقچی: وظیفه وزارت امور خارجه گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی است
قالیباف: ۱۳ آبان روز مبارزه با سلطه‌گری و استکبار است
اعلام وصول یک سوال از وزیر اقتصاد در مجلس
حذف اعمال سلیقه‌ها و امضا‌های طلایی در صدور مجوزها از برنامه‌های وزارت اقتصاد است
سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریالی دولت برای توسعه اشتغال در مناطق محروم
اقناع مشروط نماینده سوال‌کننده از وزیر علوم
آمریکا مظهر استکبار و حامی جنایت صهیونیست‌هاست
گزارش کمیسیون حمایت از تولید مجلس درباره صدور مجوزهای کسب‌وکار
فریاد استکبارستیزی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان
آیین‌نامه ارتقای وزارت علوم باعث شده تا استادان تند تند مقاله بدهند
تسخیر لانه جاسوسی تجلی ده‌ها ظلم و تحقیر ملت بزرگ ایران بود
«آلزایمر تاریخی» در سیاست خارجی/ چرا غرب از قدرتمند شدن ایران هراس دارد؟
حضور وزیر علوم در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان
تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته شهادت دانش‌آموزان در جنگ ۱۲ روزه است
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است
تسخیر لانه جاسوسی؛ نقطه عطفی در تثبیت استقلال سیاسی و عزت ملی ایرانیان
معاون اول رئیس جمهور: مساله آب را با مشارکت مردم ساماندهی می‌کنیم
هر دانشگاه یک دولت سایه است/ نباید همان حرف‌های ۱۰ سال گذشته درباره مذاکره زده شود
ستاد کل نیرو‌های مسلح: دشمن امکان تعدی مجدد را از دست داده است
قالیباف: طرح کالابرگ الکترونیکی باید در آبان ماه اجرا شود
سپاه: اسناد لانه جاسوسی نشان داد، میدان دیپلماسی در نگاه آمریکا پوششی برای نفوذ و فریب است
پزشکیان: پروژه‌های آب و برق باید مبتنی بر دانش روز و پیش‌بینی آینده تکمیل شوند