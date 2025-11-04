باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی فردا (چهارشنبه، ۱۴ آبان) به دعوت ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان به اسلامآباد میرود.
رئیس مجلس در این سفر، با رئیس و نمایندگان مجلس ملی و مجلس سنای پاکستان دیدار و گفتوگو خواهد کرد.
دیدار با مقامات ارشد سیاسی از جمله نخست وزیر پاکستان و نشست با نخبگان فرهنگی و مذهبی و تجار و بازرگانان پاکستان از دیگر برنامههای سفر رئیس مجلس است.
همچنین رئیس مجلس سفری به دو شهر مهم لاهور و کراچی به عنوان مراکز فرهنگی و اقتصادی پاکستان دارد.
تعدادی از نمایندگان مجلس از جمله اعضای گروه دوستی پارلمانی ایران و پاکستان فداحسین مالکی، محمدنور دهانی و رحمدل بامری، مهرداد گودرزند و فضل الله رنجبر، رئیس مجلس شورای اسلامی را در این سفر همراهی میکنند.
جمهوری اسلامی پاکستان، پرجمعیتترین کشور در میان همسایگان ایران است و حجم تجارت دو کشور از مرز سه میلیارد دلار عبور کرده و طرفین مصمم هستند با هدفگذاری دقیق و رفع موانع موجود، حجم این مبادلات را به ۱۰ میلیارد دلار افزایش دهند.