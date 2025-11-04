تیم ملی فوتسال ایران در نخستین دیدار خود در رقابت‌های کشور‌های اسلامی با تساوی ۲ بر ۲ برابر مراکش متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی فوتسال ایران در اولین دیدار خود در رقابت‌های کشور‌های اسلامی برابر مراکش به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد.

گل نخست ایران در این بازی را مهدی کریمی به ثمر رساند، اما در نهایت با جبران مراکشی‌ها، حساب کار در نیمه نخست با نتیجه یک بر یک به اتمام رسید. در نیمه دوم دوباره با گلزنی مهدی کریمی، تیم ملی پیش افتاد، اما در دقایق پایانی، مراکش در شرایطی که پاورپلی کرده بود به گل تساوی رسید.

در آخرین مصاف فوتسال ایران و مراکش که در مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۲۴ بود، مراکش شوک بزرگی به تیم شمسایی وارد کرد و با پیروزی ۴ بر ۳ مقابل ایران، مانع از صعود تیم ملی فوتسال به مرحله بالاتر شد.

شاگردان وحید شمسایی در این رقابت‌ها با افغانستان، تاجیکستان و مراکش همگروه هستند. در دیگر دیدار این گروه افغانستان با نتیجه ۹ بر ۵ تاجیکستان را شکست داد. تیم ملی روز پنجشنبه، ۱۵ آبان از ساعت ۱۴ به مصاف افغانستان خواهد رفت.

