باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- همزمان با برنامه‌ریزی سازمان هواپیمایی کشوری مبنی بر افزایش خطوط پروازی داخلی و همچنین افزایش تعداد ناوگان هوایی کشور، زمینه برای ایجاد خطوط جدید توسط شرکت‌های هواپیمایی در دستور کار قرار گرفته است. با افزایش تقاضا از سوی مسافران، برنامه‌ریزی‌ها برای ایجاد خطوط جدید هوایی کلید خورده است.

در همین راستا، مسیر جدید پروازی تهران – ایلام راه‌اندازی شده است. با توجه به افزایش میزان تقاضا در این مسیر در ایام محرم و همچنین اربعین، راه‌اندازی خطوط جدید هوایی توسط هواپیمایی کاسپین در این مقطع می‌تواند بسیار مؤثر باشد.

عادل نورعلی، مدیرعامل شرکت هواپیمایی اعلام کرد که این پروازها از تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ و به‌صورت منظم در روزهای یکشنبه و سه‌شنبه هر هفته انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: «برقراری این پروازها بخشی از برنامه توسعه‌ای شرکت هواپیمایی برای افزایش پوشش مقاصد داخلی و پاسخ‌گویی به نیاز مسافران استان‌های غرب کشور است. امیدواریم با اجرای این برنامه، ضمن کاهش زمان سفر، امکان جابه‌جایی سریع‌تر و آسان‌تر میان تهران و ایلام فراهم شود.»

نورعلی با اشاره به استقبال مسافران از مسیرهای جدید افزود که هواپیمایی در آینده نزدیک، گسترش پروازها به سایر مقاصد داخلی و منطقه‌ای را نیز در دستور کار دارد.

توسعه ناوگان هوایی کشور

بر اساس این گزارش، پیش از این حسین پورفرزانه، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، از اضافه شدن ۱۱ فروند هواپیمای جدید، یک فروند بالگرد و ۵ فروند هواپیمای زیر ۱۹ نفره به ناوگان هوایی کشور خبر داد و گفت: این اقدامات با ارزش ۱۲۴.۸ میلیون دلار، به‌منظور ارتقای کیفیت خدمات هوایی و توسعه حمل‌ونقل در کشور انجام شد.

وی افزود: این تجهیزات منجر به افزایش دو هزار و ۵۳۲ صندلی پروازی در ناوگان هوایی کشور شده است که نقش مهمی در ارتقای ظرفیت حمل‌ونقل هوایی دارد. این پروژه‌ها به‌ویژه در توسعه پروازهای داخلی و تقویت ارتباط هوایی میان جزایر سه‌گانه و سایر مناطق کشور، از اهمیت بالایی برخوردار است.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با وجود برخی چالش‌ها در راه‌اندازی پروازها به استان‌های کردستان و آذربایجان غربی، این پروژه‌ها همچنان در مسیر پیشرفت قرار دارند و در آینده نزدیک شاهد توسعه بیشتر در این حوزه خواهیم بود.

پورفرزانه بیان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، پنج هزار و ۱۰۰ صندلی جدید به ظرفیت ناوگان هوایی کشور اضافه شده است.

در پایان، افزایش خطوط پروازی و توسعه مسیرهای هوایی، به‌ویژه در مسیرهای غربی کشور، نقش بسیار مؤثری در پاسخ‌گویی به نیاز مسافران در ایام پیک سفر خواهد داشت.