باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، امیرمهدی سعیدینوا در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرحسین نعمتزاده در وزن ۸۷ کیلوگرم، ابوالفضل شیری و محمدجواد ابوطالبی هر دو در وزن ۶۷ کیلوگرم نمایندگان استان قم در این اردو هستند.
اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از ۱۶ تا ۲۱ آبانماه به میزبانی هیئت کشتی خوزستان در خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار میشود.
گفتنی است در کنار ملیپوشان قمی، قرار است یک مربی از استان قم نیز به همراه کادر فنی تیم ملی در این اردو حضور داشته باشد.
منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم