چهار فرنگی‌کار از استان قم به اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان کشور دعوت شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  بر اساس اعلام فدراسیون کشتی، امیرمهدی سعیدی‌نوا در وزن ۷۷ کیلوگرم، امیرحسین نعمت‌زاده در وزن ۸۷ کیلوگرم، ابوالفضل شیری و محمدجواد ابوطالبی هر دو در وزن ۶۷ کیلوگرم نمایندگان استان قم در این اردو هستند.

اردوی تیم ملی کشتی فرنگی جوانان از ۱۶ تا ۲۱ آبان‌ماه به میزبانی هیئت کشتی خوزستان در خانه کشتی شماره یک اهواز برگزار می‌شود.

گفتنی است در کنار ملی‌پوشان قمی، قرار است یک مربی از استان قم نیز به همراه کادر فنی تیم ملی در این اردو حضور داشته باشد.

منبع:روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان قم

برچسب ها: کشتی فرنگی ، اخبار ورزشی قم
خبرهای مرتبط
فرنگی کار قمی با شکست حریف آمریکایی به مرحله رده بندی جهان راه یافت
درخشش نقره بین المللی آکسیونوف بر گردن فرنگی‌کار قمی
استقبال از قهرمانان آسیایی کشتی فرنگی در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساختار اداری ناقص و فقدان بودجه؛ چالش‌های پیش‌روی شهرستان‌های قم
هشدار درباره افزایش ابتلا به ویروس‌های فصلی/ضرورت واکسیناسیون و رعایت بهداشت فردی
روستای کهندان خنک‌ترین نقطه استان قم
ارائه ۲ میلیون خدمت درمانی در بیمارستان‌های دولتی قم در نیمه نخست سال
درخشش هفت ورزشکار قمی در آوردگاه جهانی ورزش مسلمانان
نشست معاونان امور طلاب حوزه‌های علمیه استان‌ها آغاز شد
آخرین اخبار
نشست معاونان امور طلاب حوزه‌های علمیه استان‌ها آغاز شد
هشدار درباره افزایش ابتلا به ویروس‌های فصلی/ضرورت واکسیناسیون و رعایت بهداشت فردی
درخشش هفت ورزشکار قمی در آوردگاه جهانی ورزش مسلمانان
ارائه ۲ میلیون خدمت درمانی در بیمارستان‌های دولتی قم در نیمه نخست سال
روستای کهندان خنک‌ترین نقطه استان قم
ساختار اداری ناقص و فقدان بودجه؛ چالش‌های پیش‌روی شهرستان‌های قم
بیمارستان شهدای قم موفق به کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی ملی شد
چهار فرنگی‌کار قمی به اردوی تیم ملی فراخوانده شدند
شهیدی که با روضه حضرت زهرا(س) اوضاع جبهه‌ را دگرگون کرد
قدردانی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قم از حضور مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان
«فاطمه بضعه منی»؛ سند عصمت و مظلومیت ام ابیها(س)