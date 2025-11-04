باشگاه خبرنگاران جوان- در ادامه روند شایستهسالارانه انتخاب ملیپوشان اسکواش، سه بانوی ورزشکار از استان یزد به اردوی انتخابی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی هند فراخوانده شدند.
بر این اساس، نجمه بوشهریزاده، مونا فلاحتی و نازنین تقینژاد به عنوان نمایندگان یزد، در اردوی تیم ملی حضور خواهند داشت تا بار دیگر نام یزد را در عرصه ملی و بینالمللی پرآوازه کنند.
یزد طی سالهای اخیر به یکی از قطبهای اصلی اسکواش کشور تبدیل شده و ورزشکاران این استان هر سال بیش از ۳۰ عنوان قهرمانی و مدال ملی و بینالمللی را به نام خود ثبت میکنند و سهم قابلتوجهی در تیمهای ملی ردههای مختلف سنی دارند.
این روند رشد، نشاندهنده پشتکار و استعداد بالای ورزشکاران یزدی و همچنین تلاش مربیان و خانوادههای آنان است که با کمترین امکانات، بیشترین افتخارات را رقم زدهاند.
استمرار موفقیت اسکواش یزد نیازمند حمایت جدیتر نهادهای ورزشی، شهرداریها و حامیان مالی از بخش خصوصی است و با تقویت حمایتها و فراهمسازی شرایط تمرینی بهتر، میتوان زمینه درخشش هرچه بیشتر این استعدادها را در میادین جهانی فراهم کرد.
دعوت سه بانوی اسکواشباز یزدی به اردوی تیم ملی، نشانهای روشن از ظرفیتهای ورزشی استان و گامی ارزشمند در مسیر اعتلای نام ایران در رقابتهای جهانی است؛ جایی که دختران قهرمان یزد بار دیگر میتوانند نماد تلاش، انگیزه و توانمندی بانوان ایرانی باشند.
منبع؛ روابط عمومی