دو منبع بازار روز سهشنبه با اشاره به نگرانیها در مورد تحریمهای ایالات متحده و انگلیس علیه غول نفتی روسیه، اعلام کردند که عراق بارگیری سه محموله نفت خام از لوک اویل در ماه نوامبر را لغو کرده است.
به گفته منابع، شرکت دولتی سومو عراق بارگیری محمولههای تولید سهام لوک اویل در میدان قرنه غربی-۲ را لغو کرد. منابع گفتند که قرار بود این محمولهها در ۱۱، ۱۸ و ۲۶ نوامبر بارگیری شوند.
لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، در هفتههای اخیر توسط ایالات متحده و انگلیس تحریم شد و این امر انجام عملیات عادی این شرکت را بسیار پیچیده کرد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده مجوزی صادر کرد که به شرکتها تا ۲۱ نوامبر فرصت میدهد تا هرگونه معاملهای را با لوک اویل و تولیدکننده شماره یک، روسنفت، متوقف کنند.
لوک اویل هفته گذشته اعلام کرد که پیشنهاد گانور، تاجر جهانی کالا، را برای خرید داراییهای خارجی خود که پس از اعمال تحریمهای واشنگتن به دنبال فروش آنها بود، پذیرفته است.
منبع: رویترز