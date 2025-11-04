منابع می‌گویند عراق بارگیری محموله‌های نفتی لوک اویل را در بحبوحه تحریم‌ها لغو کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دو منبع بازار روز سه‌شنبه با اشاره به نگرانی‌ها در مورد تحریم‌های ایالات متحده و انگلیس علیه غول نفتی روسیه، اعلام کردند که عراق بارگیری سه محموله نفت خام از لوک اویل در ماه نوامبر را لغو کرده است.

به گفته منابع، شرکت دولتی سومو عراق بارگیری محموله‌های تولید سهام لوک اویل در میدان قرنه غربی-۲ را لغو کرد. منابع گفتند که قرار بود این محموله‌ها در ۱۱، ۱۸ و ۲۶ نوامبر بارگیری شوند.

لوک اویل، دومین شرکت بزرگ نفتی روسیه، در هفته‌های اخیر توسط ایالات متحده و انگلیس تحریم شد و این امر انجام عملیات عادی این شرکت را بسیار پیچیده کرد.

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده مجوزی صادر کرد که به شرکت‌ها تا ۲۱ نوامبر فرصت می‌دهد تا هرگونه معامله‌ای را با لوک اویل و تولیدکننده شماره یک، روسنفت، متوقف کنند.

لوک اویل هفته گذشته اعلام کرد که پیشنهاد گانور، تاجر جهانی کالا، را برای خرید دارایی‌های خارجی خود که پس از اعمال تحریم‌های واشنگتن به دنبال فروش آنها بود، پذیرفته است.

منبع: رویترز

برچسب ها: تحریم روسیه ، جنگ اوکراین
خبرهای مرتبط
زلنسکی: ما با اطمینان به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم
لهستان برای مقابله با روسیه، دیوار پهپادی خود را می‌سازد
تهدید کم‌هزینه، تخریب گسترده؛ انقلاب «شاهد» در میدان نبرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک شد
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریم‌های الجولانی پیش از دیدار با ترامپ
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
آخرین اخبار
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
روسیه: تمام کانال‌های ارتباطی با ونزوئلا فعال هستند
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
تحرکات نظامی گسترده در پایگاه‌های آمریکا در شمال شرقی سوریه
نشست اروپا و بلژیک برای تصرف دارایی‌های مسدود شده روسیه
ارسال نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
عراق: امنیت کامل برای انتخابات ۱۱ نوامبر برقرار است
پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریم‌های الجولانی پیش از دیدار با ترامپ
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب
ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک شد
کاخ سفید: ترامپ روز دوشنبه با جولانی دیدار خواهد کرد
مرگ و میر غیرنظامیان جنگ سودان به بالاترین حد خود رسید
مکزیک احتمال مداخله نظامی آمریکا در خاک خود را رد کرد
ترامپ: تا پایان تعطیلی دولت هیچ کمکی به برنامه کمک‌های غذایی پرداخت نمی‌شود
آمریکا تحریم‌های جدیدی مرتبط با کره شمالی وضع کرد
۸ کشته در پی برخورد دو قطار در مرکز هند
رهبر انصارالله: ما برای رویارویی بعدی با دشمن آماده می‌شویم
حماس جسد نظامی اسرائیلی را امشب تحویل می‌دهد
کنست اسرائیل لایحه‌ای را برای گسترش کنترل بر رسانه‌ها تصویب کرد
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های امدادی به افغانستان پس از زلزله
عراق بارگیری محموله‌های نفتی لوک اویل روسیه را در بحبوحه تحریم‌ها لغو کرد
زلنسکی: ما با اطمینان به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم
برد پرگل فوتسال افغانستان در آغاز مسابقات همبستگی اسلامی
هزینه جنگ غزه برای اسرائیل به ۶۶ میلیارد دلار رسید
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد