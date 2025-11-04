باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم فوتبال الوحدات اردن در شرایطی آماده دیدار حساس خود با استقلال تهران می‌شود که تنها با پیروزی می‌تواند شانس بقای خود در لیگ قهرمانان آسیا ۲ را زنده نگه دارد. این مسابقه ساعت ۲۱:۴۵ فردا شب به وقت ایران در ورزشگاه ملک عبدالله دوم شهر قویسمه برگزار می‌شود.

الوحدات در حالی مقابل استقلال صف‌آرایی می‌کند که در جدول گروه نخست رقابت‌ها، الوصل امارات با ۹ امتیاز صدرنشین است و یک بازی معوقه برابر المحرق بحرین (با ۶ امتیاز) دارد. در مقابل، استقلال و الوحدات با ۳ امتیاز در رده‌های پایین جدول قرار دارند. نماینده اردن برای ادامه حضور در رقابت‌ها تنها به برد نیاز دارد، در حالی که استقلال به دنبال تکرار پیروزی ۲ بر صفر بازی رفت است.

الوحدات پس از سه شکست پیاپی، در دیدار گذشته خود با برتری ۲ بر یک برابر المحرق بحرین توانست از بحران خارج شود و اکنون با روحیه‌ای مثبت به استقبال بازی با استقلال می‌رود. مسئولان باشگاه نیز امیدوارند حضور پرشور تماشاگران در ورزشگاه بتواند انگیزه لازم را برای بازیکنان فراهم کند تا با کسب سه امتیاز، کورسوی امید به صعود را زنده نگه دارند.

جمال محمود، سرمربی الوحدات، از فشار بالای مسابقات و خستگی بازیکنان تیمش آگاه است. فدراسیون فوتبال اردن با تعویق دیدار‌های لیگ داخلی موافقت نکرد و الوحدات شنبه گذشته در رقابت‌های لیگ مقابل الرمثا با تساوی ۱-۱ متوقف شد. این تیم همچنین باید شنبه آینده در جام حذفی اردن به مصاف البقعه برود. با این حال، سرمربی تیم تلاش دارد با برنامه‌ریزی مناسب و تمرکز بر بازیابی بازیکنان، ترکیب ایده‌آلی را برای دیدار مقابل استقلال انتخاب کند.

تمرینات اخیر الوحدات با جدیت و انگیزه بالا دنبال شده و کادر فنی چند روش هجومی جدید را برای غافلگیری استقلال در نظر گرفته است. هرچند این تیم از مشکلاتی، چون ضعف در کیفیت بازیکنان و اشتباهات در جذب نفرات داخلی و خارجی رنج می‌برد، اما با تکیه بر نظم تیمی و روحیه بالا به دنبال بهترین نتیجه است.

خبر خوب برای هواداران اردنی، بازگشت محمود شوکت، هافبک تأثیرگذار تیم است که پس از بهبودی از بیماری و بستری شدن در بیمارستان، به تمرینات بازگشته است. همچنین عرفات الحاج، مدافع الوحدات، که در دیدار رفت برابر استقلال اخراج شده بود، پس از پایان محرومیتش می‌تواند در این دیدار حساس به میدان برود.

الوحدات می‌داند که کارش برای صعود سخت است، اما غیرممکن نیست. این تیم باید هر دو دیدار باقی‌مانده خود برابر استقلال و الوصل را با پیروزی پشت سر بگذارد و در عین حال امیدوار باشد سایر نتایج نیز به نفعش رقم بخورد. نماینده اردن قصد دارد با تمام توان در زمین حاضر شود تا شاید امید آسیایی خود را زنده نگه دارد.