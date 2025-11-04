باشگاه‌خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، در جمع خبرنگاران با اشاره به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه خدمات الکترونیکی، اظهار داشت: «با وجود این پیشرفت‌ها، هنوز چالش‌هایی در زمینه ارتباط بین سامانه‌های مختلف و عدم اتصال بانک‌های اطلاعاتی متعدد وجود دارد که می‌تواند مانع از ارائه کامل خدمات الکترونیکی شود. این موضوع به‌ویژه در مواردی که نیاز به استعلام از چندین نهاد اجرایی وجود دارد، محسوس‌تر است.»

تدوین سند «نقشه راه دولت هوشمند»

رفیع‌زاده در ادامه بیان کرد: «دولت در راستای هوشمندسازی فرآیندها، سندی تحت عنوان “نقشه راه دولت هوشمند” تدوین کرده است. این سند وظایف و مأموریت‌های مشخصی را برای دستگاه‌های اجرایی و همچنین شرکت‌های دانش‌بنیان تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال، در این سند بر نقش کلیدی شرکت‌های خصوصی در ارائه راهکارهای نوین و تسهیل فرآیندها تأکید شده است.»

رقابت شدید در آزمون‌های استخدامی

رئیس سازمان اداری و استخدامی در خصوص وضعیت برگزاری آزمون‌های استخدامی گفت: «یکی از موضوعات مهم دیگر، بحث استخدام در بانک مرکزی است. با توجه به رقابت شدید برای جذب نیرو، این آزمون به‌عنوان یکی از سالم‌ترین آزمون‌ها شناخته شده است. به‌عنوان مثال، برای ۶۰۰ مجوز استخدامی، بیش از ۴۲ هزار نفر شرکت کرده‌اند. این آمار نشان‌دهنده رقابت بسیار شدید و نیاز مبرم به انتخاب بهترین‌ها در بدنه دولت است.»

او بیان کرد: «دولت در تلاش است تا با ایجاد بسترهای مناسب، به اشتغال‌زایی و جذب نیروی متخصص بپردازد. به همین منظور، با بررسی نیازهای دستگاه‌ها و برگزاری آزمون‌های رقابتی، سعی در کاهش صف طولانی استخدام دارد.»

رفیع‌زاده در پایان تأکید کرد: «با وجود چالش‌ها، فرصت‌های زیادی برای بهبود و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان وجود دارد. استفاده از ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان و جذب نیروی متخصص از جمله راهکارهای مؤثر در این راستا به شمار می‌آیند.»