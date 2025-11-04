شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن پاسداشت حضور میلیونی ملت ایران در مراسم ۱۳ آبان اعلام کرد: مردم انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران را به جهانیان نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن پاسداشت حضور میلیونی ملت ایران در مراسم ۱۳ آبان اعلام کرد: مردم انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران را مجددا به جهانیان نشان دادند.
این شورا در پاسداشت حضور میلیونی و با شکوه ملت بزرگ و ظلمستیز ایران اسلامی در مراسم یومالله سیزدهم آبان بیانیه تشکر صادر کرد که متن آن بدین شرح است:
«ملت بزرگ و ظلمستیز ایران اسلامی، با حضور میلیونی و با شکوه خود و خلق حماسه وحدت، عزت، عظمت و اقتدار هویتی و بصیرت تاریخی خود را به نمایش گذاشتند و انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران را مجددا به جهانیان نشان دادند.
این حضور حماسی که اولین ۱۳ آبان بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه بود، تجلی اعتقاد راسخ ملت ایران به تباین ذاتی و ماهوی و تضاد ارزشی و اختلاف مبنایی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و استکبار جهانی است که علاوه بر پشتوانههای تاریخی، ریشه در جنبههای هویتی و بنیانهای معرفتی انقلاب اسلامی دارد.
ایران اسلامی امروز سراسر همه موج شور و شعور و غریو فریادهای رسا، کوبنده و نافذ «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بود و ملت استکبارستیز با خیزشی عظیم، خروشی توفنده و با نمایش خیرهکننده خود ضمن تجدید میثاق و عهدی دوباره با امامین انقلاب اسلامی، نفرت و انزجار عمیق خود را از استکبار جهانی اعلام کرده و قدرت و اقتدار ملی خود را یکبار دیگر در مصاف سرنوشتساز با دشمن به نمایش گذاشتند.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تقدیر از حضور پرشکوه و نافذ جوانان و نوجوانان، دانشآموزان و دانشجویان عزیز و انقلابی، که مصداق عینی «نسل بیدار، آگاه و نسل در میدان» هستند این حجم عظیم از لحظهشناسی و هوشمندی را گرامی داشته و خاضعانه از تمامی خالقان این حماسۀ جوشانِ وحدت، عزّت و غیرت تقدیر و تشکر مینماید.»