شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن پاسداشت حضور میلیونی ملت ایران در مراسم ۱۳ آبان اعلام کرد: مردم انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران را به جهانیان نشان دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن پاسداشت حضور میلیونی ملت ایران در مراسم ۱۳ آبان اعلام کرد: مردم انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران را مجددا به جهانیان نشان دادند.

 این شورا در پاسداشت حضور میلیونی و با شکوه ملت بزرگ و ظلم‌ستیز ایران اسلامی در مراسم یوم‌الله سیزدهم آبان بیانیه تشکر صادر کرد که متن آن بدین شرح است:

«ملت بزرگ و ظلم‌ستیز ایران اسلامی، با حضور میلیونی و با شکوه خود و خلق حماسه وحدت، عزت، عظمت و اقتدار هویتی و بصیرت تاریخی خود را به نمایش گذاشتند و انسجام اجتماعی و اتحاد مقدس ملت ایران را مجددا به جهانیان نشان دادند.

این حضور حماسی که اولین ۱۳ آبان بعد از دفاع مقدس ۱۲ روزه بود، تجلی اعتقاد راسخ ملت ایران به تباین ذاتی و ماهوی و تضاد ارزشی و اختلاف مبنایی جمهوری اسلامی ایران با آمریکا و استکبار جهانی است که علاوه بر پشتوانه‌های تاریخی، ریشه در جنبه‌های هویتی و بنیان‌های معرفتی انقلاب اسلامی دارد.

ایران اسلامی امروز سراسر همه موج شور و شعور و غریو فریادهای رسا، کوبنده و نافذ «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بود و ملت استکبارستیز با خیزشی عظیم، خروشی توفنده و با نمایش خیره‌کننده خود ضمن تجدید میثاق و عهدی دوباره با امامین انقلاب اسلامی، نفرت و انزجار عمیق خود را از استکبار جهانی اعلام کرده و قدرت و اقتدار ملی خود را یک‌بار دیگر در مصاف سرنوشت‌ساز با دشمن به نمایش گذاشتند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، ضمن تقدیر از حضور پرشکوه و نافذ جوانان و نوجوانان، دانش‌آموزان و دانشجویان عزیز و انقلابی، که مصداق عینی «نسل بیدار، آگاه و نسل در میدان» هستند این حجم عظیم از لحظه‌شناسی و هوشمندی را گرامی داشته و خاضعانه از تمامی خالقان این حماسۀ جوشانِ وحدت، عزّت و غیرت تقدیر و تشکر می‌نماید.»

برچسب ها: ۱۳ آبان ، راهپیمایی ۱۳ آبان
خبرهای مرتبط
۱۳ آبان نماد ایستادگی، شجاعت و عدالت خواهی ملت ایران است
خروش مردم خوزستان در راهپیمایی ۱۳ آبان و حمایت از نیروهای مسلح
طنین فریاد استکبارستیزی در دیار «حاج قاسم»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فریاد استکبارستیزی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان
تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته شهادت دانش‌آموزان در جنگ ۱۲ روزه است
«آلزایمر تاریخی» در سیاست خارجی/ چرا غرب از قدرتمند شدن ایران هراس دارد؟
قالیباف: ۱۳ آبان روز مبارزه با سلطه‌گری و استکبار است
سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریالی دولت برای توسعه اشتغال در مناطق محروم
حذف اعمال سلیقه‌ها و امضا‌های طلایی در صدور مجوزها از برنامه‌های وزارت اقتصاد است
اقناع مشروط نماینده سوال‌کننده از وزیر علوم
عراقچی: وظیفه وزارت امور خارجه گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی است
آمریکا مظهر استکبار و حامی جنایت صهیونیست‌هاست
اعلام وصول یک سوال از وزیر اقتصاد در مجلس
آخرین اخبار
دستور عارف برای توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی دولتی
واکنش ستادکل نیرو‌های مسلح به ادعای همکاری نظامی با دیگر کشور‌ها
ملت ایران دوباره انسجام اجتماعی را در راهپیمایی ۱۳ آبان به جهانیان نشان دادند
پیام وزیر امور خارجه در پی وقوع زلزله در افغانستان
بررسی اقدامات انجام شده برای اجرای طرح پزشک خانواده با حضور پزشکیان
سفیر ایران: روابط تهران-باکو به خوبی در حال توسعه است
محسن رضایی: آمریکا امروز غیرقابل اعتمادترین کشور دنیاست
خانواده در عصر رسانه‌های هوشمند؛ از بازنمایی تا بازسازی
قالیباف به پاکستان می‌رود
عراقچی: وظیفه وزارت امور خارجه گشودن مسیر برای فعالان اقتصادی است
قالیباف: ۱۳ آبان روز مبارزه با سلطه‌گری و استکبار است
اعلام وصول یک سوال از وزیر اقتصاد در مجلس
حذف اعمال سلیقه‌ها و امضا‌های طلایی در صدور مجوزها از برنامه‌های وزارت اقتصاد است
سرمایه‌گذاری ۳۵ هزار میلیارد ریالی دولت برای توسعه اشتغال در مناطق محروم
اقناع مشروط نماینده سوال‌کننده از وزیر علوم
آمریکا مظهر استکبار و حامی جنایت صهیونیست‌هاست
گزارش کمیسیون حمایت از تولید مجلس درباره صدور مجوزهای کسب‌وکار
فریاد استکبارستیزی مردم در راهپیمایی ۱۳ آبان
آیین‌نامه ارتقای وزارت علوم باعث شده تا استادان تند تند مقاله بدهند
تسخیر لانه جاسوسی تجلی ده‌ها ظلم و تحقیر ملت بزرگ ایران بود
«آلزایمر تاریخی» در سیاست خارجی/ چرا غرب از قدرتمند شدن ایران هراس دارد؟
حضور وزیر علوم در مجلس برای پاسخ به سوالات نمایندگان
تفاوت ۱۳ آبان امسال با سال‌های گذشته شهادت دانش‌آموزان در جنگ ۱۲ روزه است
مذاکره بر سر نقاط اقتدار ایران تحت هیچ شرایطی انجام نمی‌شود
تسخیر لانه جاسوسی نقطه عطف انقلاب اسلامی است/ آمریکا از پیشرفت و قدرت نظامی ایران بیم دارد
رئیس ستاد راهبری اصلاح نظام بنگاهداری صندوق‌های بازنشستگی منصوب شد
آمادگی امروز سپاه بیشتر از دوران جنگ ۱۲ روزه است