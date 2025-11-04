جانشین فرمانده انتظامی قم از کشف ۲ پرونده بزرگ اقتصادی شامل انبار دپوی سوخت قاچاق و محموله احتکارشده ورق‌های MDF به ارزش بیش از ۳۰ میلیارد تومان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  سرهنگ منوچهر نصیری،جانشین فرمانده انتظامی قم  گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر ورود یک دستگاه تریلی به انباری مشکوک در بلوار حضرت معصومه (س)، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با هماهنگی مقام قضایی وارد محل شدند.

وی اضافه کرد: در این عملیات، چند نفر از متهمان که در حال تخلیه سوخت قاچاق بودند از پشت انبار متواری شدند؛ در بررسی‌های صورت‌گرفته، حدود ۵۰ هزار لیتر سوخت قاچاق از چندین مخزن بزرگ کشف شد.

وی تصریح کرد: یک دستگاه کامیونت ایسوزو با مخزن مخفی در زیر بار کود حیوانی حامل ۵ تا ۷ هزار لیتر سوخت قاچاق بود و در محل نیز چندین مخزن و پمپ مخصوص نگهداری و تخلیه سوخت کشف شد.

نصیری گفت: همچنین یک دستگاه نیسان، یک کامیون ۱۰ چرخ کمپرسی و یک دستگاه خاور با مخزن مخفی در محل پارک بودند که همگی برای بررسی‌های بیشتر توقیف شدند.

کشف احتکار میلیاردی ورق‌های MDF در قم

جانشین فرمانده انتظامی استان قم همچنین از کشف محموله بزرگ ورق‌های MDF احتکارشده به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد تومان خبر داد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح مبارزه با احتکار و نظارت بر بازار، ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با همکاری کارشناسان اداره صنعت، معدن و تجارت و با هماهنگی مقام قضایی، از یکی از انبار‌های سطح شهر بازرسی کردند.

به گفته وی، در این انبار تعداد زیادی ورق MDF به صورت غیرقانونی دپو شده بود که ضمن شناسایی و دستگیری متهم، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل و متهم به همراه مستندات لازم برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی استان معرفی شد.

منبع:پلیس قم

