در ارزیابی اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،بیمارستان شهدای قم موفق به کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی ملی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: بیمارستان شهدای قم در ارزیابی اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موفق به کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی ملی شد.

این موفقیت حاصل تلاش بی‌وقفه تیم مدیریتی، پزشکان، پرستاران و کارکنان دلسوز بیمارستان است که با رویکرد بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی و ارتقای ایمنی بیمار، استانداردهای ملی اعتباربخشی را به‌طور کامل پیاده‌سازی کردند.

بر اساس این گزارش، دستیابی به این رتبه، بیانگر تعهد مجموعه بیمارستان شهدا به ارائه خدمات ایمن، مؤثر و انسان‌محور به بیماران و همراهان گرامی است.

این گزارش حاکی است: در جریان این ارزیابی، تمامی فرآیندهای بالینی و غیربالینی بیمارستان بر پایه استانداردهای ملی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و نتایج، حاکی از پیشرفت چشمگیر در حوزه‌های مختلف مدیریتی و درمانی بود.

 بیمارستان ۱۷۲ تختخوابی شهدا قم با ۱۶ هزار مترمربع زیربنا در منطقه نیروگاه قرار دارد.

برچسب ها: اخبار سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی قم
