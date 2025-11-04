در ارزیابی اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،بیمارستان شهدای قم موفق به کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی ملی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد: بیمارستان شهدای قم در ارزیابی اخیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موفق به کسب رتبه درجه یک اعتباربخشی ملی شد.
این موفقیت حاصل تلاش بیوقفه تیم مدیریتی، پزشکان، پرستاران و کارکنان دلسوز بیمارستان است که با رویکرد بهبود مستمر کیفیت خدمات درمانی و ارتقای ایمنی بیمار، استانداردهای ملی اعتباربخشی را بهطور کامل پیادهسازی کردند.
بر اساس این گزارش، دستیابی به این رتبه، بیانگر تعهد مجموعه بیمارستان شهدا به ارائه خدمات ایمن، مؤثر و انسانمحور به بیماران و همراهان گرامی است.
این گزارش حاکی است: در جریان این ارزیابی، تمامی فرآیندهای بالینی و غیربالینی بیمارستان بر پایه استانداردهای ملی مورد بررسی دقیق قرار گرفت و نتایج، حاکی از پیشرفت چشمگیر در حوزههای مختلف مدیریتی و درمانی بود.
بیمارستان ۱۷۲ تختخوابی شهدا قم با ۱۶ هزار مترمربع زیربنا در منطقه نیروگاه قرار دارد.