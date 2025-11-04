باشگاه خبرنگاران جوان - بازیگر جدید نقش «سوپرمن»، دیوید کورنسوت، با امضای تعهدنامه «کارکنان سینما برای فلسطین» خبرساز شد؛ تعهدنامه‌ای که خواستار تحریم نهاد‌های سینمایی همدست رژیم صهیونیستی است.

طرف‌داران کورنسوت که نقش آخرین «سوپرمن» (۲۰۲۵) هالیوود را در فیلمی این ابرقهرمان به کارگردانی جیمز گان ایفا کرده است، به‌سرعت از اقدام او استقبال کردند و آن را تجلی واقعی قهرمانی دانستند که با شخصیت او در فیلم «سوپرمن» پیوند خورده است.

یکی از طرف‌داران‌ای بازیگر ۳۲‌ساله این خبر را در ایکس (توییتر سابق) بازنشر کرد و نوشت: دیوید کورنسوت که از سمت پدری تبار یهودی دارد، از سوی بسیاری از طرف‌داران تحسین شده است و آنها اعلام می‌کنند که او «سوپرمن دنیای واقعی» است.

کاربر دیگری نوشت: او سوپرمن واقعی است. دیوید، عاشقتیم. فرد دیگری هم با یادآوری اینکه او تبار یهودی دارد نوشت امضای کورنسوت در تعهد‌نامه مذکور «معنا‌دار» است کاربر دیگری نیز باتوجه‌به همین موضوع کار او را «خیلی بزرگ» دانست.

در ادامه این واکنش‌های یکی از کاربران ایکس باتوجه‌به ایفای نقش «سوپرمن» توسط کورنسوت تأکید کرد عوامل این فیلم «شخص درستی» را این نقش انتخاب کرده‌اند. دیگری نیز افزود: برای همین است که او بهترین است.

کورنسوت که بیشتر به‌خاطر ایفای نقش «سوپرمن» شناخته می‌شود، تعهدنامه «کارکنان سینما برای فلسطین» را امضا کرده و به فهرست رو‌به‌افزایشی از چهره‌های هالیوود پیوسته است که با فلسطینی‌ها ابراز همبستگی می‌کنند. این تعهدنامه — که در ۸ سپتامبر ۲۰۲۵ منتشر شد — از فعالان صنعت سرگرمی می‌خواهد از همکاری با نهاد‌های سینمایی اسرائیلی که به «نسل‌کشی و آپارتاید» رژیم صهیونیستی مرتبط‌اند، خودداری کنند.

این کمپین توسط بیش از چهارهزار چهره سینمایی جهان، از جمله واکین فینیکس، مارک رافالو، اولیویا کلمن، خاویر باردم و، اما استون شکل گرفت. در متن این تعهدنامه آمده است: ما به‌عنوان فیلم‌سازان، بازیگران، کارکنان صنعت سینما و نهاد‌های سینمایی، در این برهه اضطراری و بحرانی که بسیاری از دولت‌های ما در حال حمایت از کشتار غزه هستند، باید هر کاری از دستمان برمی‌آید انجام دهیم تا با این فاجعه بی‌وقفه همراه نباشیم.

این تعهدنامه شامل امضای فیلم‌سازانی، چون ایوا دوورنی، آصف کاپادیا، بوتس رایلی و جاشوا اوپنهایمر و همچنین بازیگرانی، چون ایو ادبری، ریز احمد، جاش اوکانر، سینتیا نیکسون، جولی کریستی، ایلانا گلیزر، ربکا هال، ایمی لو وود و دبرا وینگر نیز می‌باشد.

در این تعهدنامه امضاکنندگان هم‌عهد شده‌اند که در صنعت جهانی سینما در برابر «نژادپرستی و انسان‌زدایی» سکوت نکنند و «هر آنچه در توان دارد» برای پایان‌دادن به هرگونه «همدستی در سرکوب» انجام دهند.

تصمیم کورنسوت در بحبوحه نقض آتش‌بس در غزه توسط رژیم صهیونیستی اتخاذ شده است. گزارش‌ها حاکی است تعداد شهدای فلسطینی از آغاز جنگ نسل کشانه اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون از ۶۷ هزار و دویست نفر فراتر رفته است.

درحالی‌که این اقدام بشردوستانهٔ سینماگران برای حمایت از فلسطین هنرمندان بسیاری را با خود همراه کرده است و تحسین بسیاری از سوی هواداران آنان برانگیخته، اما اخیراً یک گروه حقوقیِ حامی اسرائیل در بریتانیا با ارسال هشدار رسمی به استودیو‌های بزرگ، آنها را با اقدامات مالی تهدید کرده است.

نامه‌ای که توسط گروه «وکلای بریتانیا برای اسرائیل» ارسال شده، مدعی است این بایکوت «نقض قانون برابری» بریتانیاست و ممکن است تأثیراتی در زمینه تأمین مالی و بیمه به دنبال داشته باشد.

در این نامه همچنین هشدار داده شده است که استودیو‌ها ممکن است دربارهٔ نقض قانون توسط «پرسنل و نمایندگانشان» مسئول شناخته شوند و هرکسی که به راه‌اندازی یا اجرای بایکوت کمک کند — مانند تشویق توزیع‌کنندگان آثار سینمایی به همکاری‌نکردن با مؤسسات اسرائیلی— نیز ممکن است مسئول شناخته شود.

نامه تهدید‌آمیز «وکلای بریتانیا برای اسرائیل» علیه این اقدام هنرمندان اولین واکنش به این حرکت بشر‌دوستانه اهالی سینما نیست. ظاهراً این بایکوت موجی از هراس میان هواداران رژیم صهیونیستی در صنعت سینما به راه انداخته است. ماه گذشته نیز مرکز «لوئیس دی. براندیس» که مدعی انجام اقدامات حقوق بشری در واشنگتن دی. سی. است، نامه‌ای به شرکت‌های آمریکایی ارسال کرد و اعلام کرد که این بایکوت قوانین فدرال و ایالتی این کشور را نقض می‌کند.

به نظر نمی‌رسد مخالفان این حرکتِ حقوق بشری ـ که، چون موجی بزرگ در میان جامعه هنری شکل‌گرفته ـ بتوانند مانع حمایت از بایکوت اسرائیل شوند؛ چرا که هر روز بر شمار امضاکنندگان این تعهدنامه افزوده می‌شود.

