باشگاه خبرنگاران جوان؛ الیاس گندمی _ مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی در حاشیه نشست پایش عملکرد استانها در برنامه اجرایی سالانه، در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: بر اساس ارزیابی های انجام شده، رتبه دوم کشوری برنامه اجرای ۷ ماهه سال ۱۴۰۴ در سه زمینه مدیریت ساخت، مدیریت منابع و مدیریت زمین توسط اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان غربی کسب شده است.
پیمان آرامون ادامه داد: استان آذربایجانغربی با حدود ۶۴.۷ درصد تحقق در سه زمینه مدیریت طرحها و پروژهها، مدیریت منابع و مدیریت زمین به رتبه دوم کشور دست یافته است.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامهریزی و پیشبینی برنامههای اجرایی درصد تحقق این برنامهها در آذربایجانغربی ۵۸.۳۳ درصد بود که این استان با تحقق ۶۴.۷۴ درصدی از برنامه پیشبینی شده فراتر عمل کرده است.
گفتنی است بر اساس بررسی ارزیابیهای کشوری استان آذربایجان غربی پیش از این نیز در بخش جذب اعتبارات بازآفرینی شهری رتبه برتر را کسب کرده بود.