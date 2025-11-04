ضابطان قضایی براساس قانون، محکوم امنیتی که پس از پایان مرخصی خود را به زندان معرفی نکرده بود، بازداشت و به زندان منتقل کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در پی طرح برخی ادعا‌ها درباره بازداشت یک محکوم امنیتی در منزل یکی از بستگانش بدون هیچ اخطار قبلی، پیگیری‌ها نشان می‌دهد ادعا‌های مطرح شده صحت نداشته و مرخصی وی که بدلیل فوت برادرش با موافقت مقام قضایی و صرفا برای شرکت در مراسم ترحیم اعطا شده بوده است روز یکشنبه به پایان رسیده و با وجود پیگیری‌ها فرد خود را به زندان معرفی نکرده است. 

درپی فوت برادر این محکوم امنیتی، این فرد با موافقت مقام قضایی به مرخصی اعزام شد. در روز اعطای مرخصی به محکوم مورد اشاره و کفیل وی تاکید می‌شود مرخصی صرفا برای شرکت در مراسم ترحیم اعطا شده و نامبرده باید خود را روز یکشنبه ۱۱ آبان به زندان معرفی کند.

اما علی‌رغم آگاهی محکوم و کفیل وی در رابطه با پایان مهلت مرخصی، نامبرده از معرفی خود به زندان در روز یکشنبه امتناع کرد. پس از عدم مراجعه محکوم امنیتی به زندان با او و بستگان وی تماس‌های مکرر برقرار می‌شود که هیچ پاسخی به تماس‌های برقرار شده داده نمی‌شود. 

همچنین در تماسی، کفیل محکوم‌علیه وعده می‌دهد، در اولین فرصت خود او محکوم را به زندان معرفی خواهد کرد.

اما علی‌رغم پیگیری‌های مکرر و آگاهی محکوم علیه از اتمام مرخصی خود، از تهران خارج شده و به یکی از شهر‌های شمالی کشور سفر کرده بود که ضابطان قضایی براساس قانون نامبرده را با رعایت موازین قانونی بازداشت و به زندان منتقل کرده‌اند.

منبع: قوه قضاییه

برچسب ها: قوه قضاییه ، زندان
خبرهای مرتبط
اجرای طرح پایش مددجویان زندان‌های گلستان
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
دستور رئیس قوه قضائیه برای پیگیری وضعیت «احمدرضا بیضایی»
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پدرکشی در دولت آباد
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
میانگین سن پدران و مادران ایرانی در اولین فرزندآوری چقدر است؟
مخدر‌های عجیب و غریب به سرعت در دنیا در حال گسترش است
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
کشف ۲۰۰ میلیارد پارچه قاچاق در جنوب تهران
هشدار دادستانی تهران درباره پیامک‌های جعلی قضایی
کشف راز‌های ذهنی کودکان با سینی شن
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
آخرین اخبار
اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی بدون نگرانی از قطع مستمری پس از مصوبه مجلس
حل مشکلات خوابگاهی دانشجویان؛ به زودی
بی‌توجهی به خانواده هزینه‌های سنگینی برای آینده دارد/ هیچ‌کس نباید از دایره توسعه بیرون بماند
مطالبات داروخانه‌ها از محل نقدینگی حاصل از اوراق دولت پرداخت می‌شود
بازداشت و انتقال به زندان محکوم امنیتی به‌دلیل عدم معرفی خود به زندان پس از پایان مرخصی
زاکانی: هنوز به استقلال فرهنگی و اقتصادی نرسیده‌ایم
عزم جدی منطقه ۱۰ در بازآفرینی فضاهای سبز محلی
صد‌ها مربی ایستگاه‌های ورزش شهروندی گرد هم آمدند
امدادرسانی هلال‌احمر به ۵۹۳ حادثه‌دیده در ۷۲ ساعت گذشته
هشدار دادستانی تهران درباره پیامک‌های جعلی قضایی
پیشنهاد افزایش سهمیه حج جمهوری اسلامی ایران
تعیین تکلیف بیش از ۵۰ درصد از پرونده‌های تعزیراتی در اموال تملیکی
مخدر‌های عجیب و غریب به سرعت در دنیا در حال گسترش است
میدری: وضعیت اشتغال کارگران با بررسی تعداد بیمه‌شدگان رصد می‌شود
میانگین سن پدران و مادران ایرانی در اولین فرزندآوری چقدر است؟
کشف ۲۰۰ میلیارد پارچه قاچاق در جنوب تهران
تصمیم‌گیری خلاف قانون درباره حریم صیانت شهر را بر باد می‌دهد
کشف راز‌های ذهنی کودکان با سینی شن
کشف تجهیزات پزشکی قاچاق ۳ میلیارد تومانی با اسناد جعلی در تهران
طرح فوریتی شهرداری منطقه ۸ برای پیشگیری از آب‌گرفتگی / ۲۶ هزار متر مسیل و کانال پاکسازی شد
وسایل نقلیه نو به شرط حفظ استانداردها تا ۴ سال نیاز به معاینه فنی ندارند
اجرای ۲۰ هزار تن آسفالت برای تسهیل ترافیک و ایمنی پایتخت
تعیین تکلیف ۹ تعاونی مسکن در پاکدشت
پدرکشی در دولت آباد
شلیک پلیس به اوباشگری پایان داد
مرگ بیش از ۱۰ هزار نفر در حوادث رانندگی نیمه اول سال
علت گرانی برنج از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور
رفع نیاز دارویی روزانه بیش از ۱۵۰۰ بیمار در داروخانه هلال‌احمر
محسنی اژه‌ای: نباید اجازه دهیم واردکنندگان صوری حقوق مردم را تضییع کنند
جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، آزمون مدیریت بحران بود/ افزایش مشارکت مردم در انتخابات پیام شفافی برای دشمن است