باشگاه خبرنگاران جوان ـ نخستین جلسه بررسی بهینهسازی مصرف آب و انرژی در دستگاههای اجرایی به ریاست جعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور برگزار شد.
محمدجعفر قائمپناه در این نشست با تأکید بر اینکه «اصلاح الگوی مصرف باید از دولت آغاز شود» گفت: سالهاست از صرفهجویی در مصرف انرژی سخن میگوییم، اما تا زمانی که رفتار مصرفی در نهادهای دولتی تغییر نکند، جامعه نیز همراه نخواهد شد. به گفته وی، فرهنگ مصرف درست با دستور شکل نمیگیرد، بلکه نیازمند الگوسازی عملی از سوی دولت است.
وی با اشاره به حجم بالای یارانه سوخت در کشور اظهار داشت: روزانه میلیاردها تومان یارانه برای بنزین و گازوئیل پرداخت میشود. بخشی از این رقم صرف خودروهای فرسودهای میشود که بعضاً بیش از پنجاه سال عمر دارند و عملاً فقط برای دریافت سوخت فعال هستند.
معاون اجرایی رئیسجمهور تأکید کرد: هدف دولت از اصلاح الگوی مصرف تنها کاهش هزینهها نیست، بلکه تغییر فرهنگ مصرف و الگوسازی برای جامعه است. وی افزود: وقتی مردم ببینند دستگاههای دولتی در مصرف آب، برق و سوخت صرفهجویی میکنند، این رفتار بهطور طبیعی به جامعه منتقل میشود.
قائمپناه با انتقاد از الگوی مصرف در برخی ادارات گفت: در بعضی ساختمانهای دولتی، در حالی که نور طبیعی کافی است، همه چراغها روشناند یا سیستم سرمایش بیش از حد کار میکند. این رفتارها علاوه بر هزینه مالی، پیام فرهنگی منفی دارد.
وی اصلاح الگوی مصرف را ضرورتی جدی برای کشور توصیف کرد و افزود: ممکن است در کوتاهمدت مقاومت ایجاد شود، اما در بلندمدت به نفع کشور و مردم خواهد بود.
قائمپناه در ادامه با اشاره به ضرورت واقعیسازی قیمت انرژی گفت: در حالی که هزینه تمامشده هر لیتر سوخت حدود ۳۹ هزار تومان است، بنزین با نرخ ۳ هزار تومان و گازوئیل با ۳۰۰ تومان عرضه میشود؛ یعنی دولت بابت هر لیتر بنزین حدود ۳۶ هزار تومان یارانه پرداخت میکند.
وی تأکید کرد: اگر حتی فقط یک درصد مصرف انرژی در دستگاههای دولتی کاهش یابد، همین میزان میتواند الگویی مؤثر برای کل کشور باشد.
قائمپناه در پایان اعلام کرد: برای ارزیابی دقیق عملکرد دستگاهها، تصویبنامهای جامع درباره شاخصبندی مصرف آب و انرژی تدوین خواهد شد و همه وزارتخانهها و سازمانها موظفاند بهصورت منظم گزارشهای اجرایی و رسانهای از روند بهینهسازی مصرف منتشر کنند.
وی خاطرنشان کرد: اصلاح الگوی مصرف انرژی در دولت صرفاً یک اقدام اقتصادی نیست؛ حرکتی فرهنگی و ملی است که باید از خود دولت آغاز شود.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت