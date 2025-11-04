سرمربی تیم آخال ترکمنستان می‌گوید که هیچ‌گاه چنین داور ضعیفی ندیده بودم و تیم سپاهان باید از تیم داوری متشکر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -عزیز آنامحمدوف سرمربی تیم فوتبال آخال ترکمنستان پس از دیدار مقابل سپاهان اظهار کرد: همان‌طور که قبل‌از این دیدار گفتم، بازی جذاب و خارق‌العاده‌ای را شاهد بودیم، اما راجع‌به داوران خوشحال نیستیم؛ در چند رقابت تا به‌حال حضور یافته‌ایم، اما هیچ‌گاه چنین داور ضعیفی ندیده بودیم. در اواخر نیمه‌دوم در جناح راست بازیکن حریف با سر به سینه بازیکن ما ضربه زد، اما به‌جای اخراج شدن وی، بازیکن ما کارت‌زرد گرفت.

او  افزود: در مجموع اصلاً داوری خوبی در این بازی ندیدیم، داور ۸ دقیقه وقت‌اضافه به‌جای ۶  دقیقه برای نیمه‌دوم اتخاذ کرد. بازی را کامل ببینید تا متوجه صحبت‌های من شوید؛ تابه‌حال همچین داوری بدی ندیده بودم و به‌نظرم تیم حریف باید از  تیم داوری متشکر باشد.

سرمربی تیم فوتبال آخال گفت: حریف با ۱۴ بازیکن بازی می‌کرد و ما ۹ نفره بودیم. سپاهان از لحاظ هزینه بسیار گران‌تر از ماست، اما بابت بازی که انجام دادیم بسیار خوشحالم و بهترین عملکردمان را ارائه دادیم.

آنامحمدوف تصریح کرد: بازیکن ما با تصمیم داور اخراج شد و بیشتر از ۲۰ دقیقه ۱۰ نفره بودیم، اما تمام تلاش خودمان را برای نگه‌داشتن نتیجه کردیم تا بازی را با پیروزی به پایان رسانده و به مرحله بعدی صعود کنیم. در پایان بازهم از داوران تشکر می‌کنم که برای خیلی از خطاها، آفسایدها، کارت‌های زرد و قرمز علیه ما سوت زدند.

کاکاگلدی بردیف، دروازه‌بان تیم فوتبال آخال در نشست خبری پس‌از بازی با سپاهان اظهار  کرد: به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شدم و از این بابت خوشحالم، اما باید بگویم داوران به ما فضای بازی ندادند و به‌علت اخراج بازیکن‌مان مجبور بودیم تدافعی بازی کنیم.

او  ادامه داد: داور در جریان بازی تصمیمات اشتباهی گرفت، به‌عنوان نمونه مهاجم حریف چندین مرتبه به سمت من آمد و به من ضربه زد، در همین حین که من دچار مشکل شده بودم و باید منتظر می‌ماندم تا دکتر به وضعیتم رسیدگی کند، داور مدام به‌من می‌گفت بلند شو؛ درحالی‌که من از ناحیه زانو و کمر مشکل داشتم و این‌که حریف فشار می‌آورد را در نظر نمی‌گرفتند.

دروازه‌بان تیم فوتبال آخال گفت: از نظر من امروز برنده بازی ما بودیم؛ شرایط تیم حریف را می‌دانیم، در یکی از صحنه‌های امروز بازیکن سپاهان دقیقاً مانند زین‌الدین زیدان با ضربه سر به سینه بازیکن ما زد، اما برای حریف خطا اعلام شد. حریف خیلی خوب بود، اما ما بهتر بودیم. از تماشاگران‌مان در ایران و ترکمنستان تشکر می‌کنم که از ما حمایت کردند و امیدوارم در بازی‌های بعدی خوب پیش برویم و نتایج مناسبی بگیریم.

برچسب ها: تیم فوتبال سپاهان ، لیگ قهرمانان آسیا
خبرهای مرتبط
لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا؛
سپاهان ایران ۲ - ۲ آخال ترکمنستان/ شاگردان نویدکیا از شکست گریختند
لیگ نخبگان آسیا؛
پیروزی الهلال و الوحده و شکست سنگین شباب الاهلی
زمان بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی مشخص شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فوتسال ایران باز هم مراکش را نبرد
سپاهان ایران ۲ - ۲ آخال ترکمنستان/ شاگردان نویدکیا از شکست گریختند
شمسایی: داور کیفیت بالایی نداشت/ با قدرت تا آخرین لحظه تلاش می‌کنیم
جهابخش به لیگ بلژیک پیوست
الوحدات با تمام قوا مقابل استقلال ایران
مهاجم پرسپولیس به پیکان پیوست
زمان بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی مشخص شد
تلاش تراکتوری‌ها برای برگزاری بازی با تماشاگر مقابل پرسپولیس
رونالدو: در روز بازنشستگی گریه می‌کنم!
تاکیداسبقیان بر مدال‌آوری اسکی و ورزش‌های زمستانی
آخرین اخبار
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم
تساوی مقابل آخال خوشحالی ندارد/ از هواداران سپاهان عذرخواهی می کنم
بکهام، شوالیه شد
سرمربی آخال: سپاهان باید از تیم داوری بازی ممنون باشد
رونالدو: در روز بازنشستگی گریه می‌کنم!
سپاهان ایران ۲ - ۲ آخال ترکمنستان/ شاگردان نویدکیا از شکست گریختند
ستاره فرانسوی برنده جایزه پسر طلایی سال ۲۰۲۵ شد
زمان بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی مشخص شد
شمسایی: داور کیفیت بالایی نداشت/ با قدرت تا آخرین لحظه تلاش می‌کنیم
الوحدات با تمام قوا مقابل استقلال ایران
فوتسال ایران باز هم مراکش را نبرد
جهابخش به لیگ بلژیک پیوست
مهاجم پرسپولیس به پیکان پیوست
تاکیداسبقیان بر مدال‌آوری اسکی و ورزش‌های زمستانی
تلاش تراکتوری‌ها برای برگزاری بازی با تماشاگر مقابل پرسپولیس
نفرات برتر سومین دوره المپیاد سراسری آمادگی جسمانی معرفی شدند
ستاره ایرانی المپیاکوس در مسیر درخشش اروپایی
نبرد تاریخ و انتقام؛ اوج جنون فوتبال در شب مچ اندازی قهرمانان اروپا
بهترین خرید این فصل جزیره‌نشینان کیست؟
امیر فولادی: مسابقات تکواندوی سیزم به میزبانی ایران برگزار می‌شود
بررسی شرایط صدور روادید تیم‌های ملی کشتی در پیکار‌های جهانی آمریکا
بازیکنی که آلونسو را سرمربی رئال کرد
علی نژاد: از مدال آوران بحرین در ریاض هم استفاده می شود
تقابل آذرپیرا با قهرمان المپیک در ریاض
بازدید میدانی انصاری از ورزشگاه‌های گزینه میزبانی داربی
سپاهان‌ - آخال ترکمنستان؛ بازی آسان شاگردان محرم نویدکیا برای صعود
پیروزی الهلال و الوحده و شکست سنگین شباب الاهلی
اوریه: هواداران پرسپولیس مطمئن باشند که قهرمان می شویم
من بین ۱۵ بازیکن گران قیمت لیگ هم نیستم/ از استقلال هم پیشنهاد داشتم