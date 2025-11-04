باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -عزیز آنامحمدوف سرمربی تیم فوتبال آخال ترکمنستان پس از دیدار مقابل سپاهان اظهار کرد: همان‌طور که قبل‌از این دیدار گفتم، بازی جذاب و خارق‌العاده‌ای را شاهد بودیم، اما راجع‌به داوران خوشحال نیستیم؛ در چند رقابت تا به‌حال حضور یافته‌ایم، اما هیچ‌گاه چنین داور ضعیفی ندیده بودیم. در اواخر نیمه‌دوم در جناح راست بازیکن حریف با سر به سینه بازیکن ما ضربه زد، اما به‌جای اخراج شدن وی، بازیکن ما کارت‌زرد گرفت.

او افزود: در مجموع اصلاً داوری خوبی در این بازی ندیدیم، داور ۸ دقیقه وقت‌اضافه به‌جای ۶ دقیقه برای نیمه‌دوم اتخاذ کرد. بازی را کامل ببینید تا متوجه صحبت‌های من شوید؛ تابه‌حال همچین داوری بدی ندیده بودم و به‌نظرم تیم حریف باید از تیم داوری متشکر باشد.

سرمربی تیم فوتبال آخال گفت: حریف با ۱۴ بازیکن بازی می‌کرد و ما ۹ نفره بودیم. سپاهان از لحاظ هزینه بسیار گران‌تر از ماست، اما بابت بازی که انجام دادیم بسیار خوشحالم و بهترین عملکردمان را ارائه دادیم.

آنامحمدوف تصریح کرد: بازیکن ما با تصمیم داور اخراج شد و بیشتر از ۲۰ دقیقه ۱۰ نفره بودیم، اما تمام تلاش خودمان را برای نگه‌داشتن نتیجه کردیم تا بازی را با پیروزی به پایان رسانده و به مرحله بعدی صعود کنیم. در پایان بازهم از داوران تشکر می‌کنم که برای خیلی از خطاها، آفسایدها، کارت‌های زرد و قرمز علیه ما سوت زدند.

کاکاگلدی بردیف، دروازه‌بان تیم فوتبال آخال در نشست خبری پس‌از بازی با سپاهان اظهار کرد: به‌عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شدم و از این بابت خوشحالم، اما باید بگویم داوران به ما فضای بازی ندادند و به‌علت اخراج بازیکن‌مان مجبور بودیم تدافعی بازی کنیم.

او ادامه داد: داور در جریان بازی تصمیمات اشتباهی گرفت، به‌عنوان نمونه مهاجم حریف چندین مرتبه به سمت من آمد و به من ضربه زد، در همین حین که من دچار مشکل شده بودم و باید منتظر می‌ماندم تا دکتر به وضعیتم رسیدگی کند، داور مدام به‌من می‌گفت بلند شو؛ درحالی‌که من از ناحیه زانو و کمر مشکل داشتم و این‌که حریف فشار می‌آورد را در نظر نمی‌گرفتند.

دروازه‌بان تیم فوتبال آخال گفت: از نظر من امروز برنده بازی ما بودیم؛ شرایط تیم حریف را می‌دانیم، در یکی از صحنه‌های امروز بازیکن سپاهان دقیقاً مانند زین‌الدین زیدان با ضربه سر به سینه بازیکن ما زد، اما برای حریف خطا اعلام شد. حریف خیلی خوب بود، اما ما بهتر بودیم. از تماشاگران‌مان در ایران و ترکمنستان تشکر می‌کنم که از ما حمایت کردند و امیدوارم در بازی‌های بعدی خوب پیش برویم و نتایج مناسبی بگیریم.