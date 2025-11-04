باشگاه خبرنگاران جوان - نوری عصر امروز (سهشنبه) در جلسه شورای معاونین و مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی که با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور در محل این وزارتخانه برگزار شد، با اشاره به تأکیدات رئیس جمهور بر رعایت قوانین و برنامههای توسعهای، اعلام کرد: تمامی اقدامات وزارتخانه در یک سال گذشته، با راهنماییهای رئیسجمهور و مدیریت مستقیم معاون اول رئیسجمهور در راستای تحقق شعار دولت چهاردهم یعنی عدالت، سلامت، صداقت، پاسخگویی و شایستهگزینی پیش رفته است.
وی در ادامه به سیاستهای شایستهگزینی در انتخاب مدیران اشاره کرد و گفت: از میان ۳۴ مدیر ارشد وزارتخانه، پنج نفر از بانوان و سه نفر از برادران اهل سنت هستند که از ۲۲ استان کشور انتخاب شدهاند. این انتصابات بر اساس معیارهای شایستگی و بدون سهمیهبندی انجام شدهاند.
وزیر جهاد کشاورزی از تدوین نخستین سند توسعه عدالتمحور در بخش کشاورزی خبر داد و افزود: این سند در پاسخ به تأکیدات مقام معظم رهبری و شعار دولت، تهیه شده و بر منابع تولید بهویژه آب و خاک تمرکز دارد.
وی با اشاره به حمایت عملی از تولید داخلی، گفت: در سال جاری، خرید دانههای روغنی بدون مشکل انجام شد و در حوزه زعفران نیز با ایجاد نماد بورسی، حتی تولیدکنندگان خرد توانستند محصول خود را با قیمت تضمینی و ظرف ۴۸ ساعت به فروش برسانند. این اقدام موجب حذف واسطههای غیرضروری و رسیدن قیمت واقعی به دست تولیدکننده شد.
نوری با تأکید بر اهمیت تولید داخلی در تأمین امنیت غذایی کشور اظهار کرد: با توجه به سهم واردات در برخی محصولات، تولید داخلی نقش کلیدی در کاهش وابستگی، صرفهجویی ارزی و حفظ سرمایه ملی دارد. قانون اساسی نیز بر خودکفایی تأکید ویژهای دارد.
وی در بخش مالی، از انضباط بخشی و تصفیه بدهیهای گذشته خبر داد و گفت: با حمایتهای معاون اول رئیسجمهور، بخش قابل توجهی از بدهیهای انباشته تعیینتکلیف شده و مسیر فعالیت شرکتهای دولتی هموار شده است.
تعیینتکلیف بدهیهای سنواتی، صرفهجویی ارزی و رشد صادرات کشاورزی
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه تصریح کرد: در سال گذشته، با همکاری دولت و ستاد تنظیم بازار، حدود ۲۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهیهای انباشته شرکتهای دولتی تعیینتکلیف شد. بسیاری از این شرکتها به دلیل بدهیهای سنواتی، سالها در وضعیت توقف فعالیت قرار داشتند.
وی افزود: پرونده چای سنواتی که بیش از ۲۵ سال بلاتکلیف مانده بود، بسته شد و با انجام عملیات حسابداری گسترده، چایکاران توانستند محصول خود را با کمترین تأخیر به فروش رسانده و مطالبات خود را دریافت کنند.
نوری با اشاره به فشارهای ارزی ناشی از بدهیهای گذشته گفت: حدود ۵ میلیارد دلار بدهی ارزی از گذشته باقی مانده که مدیریت آن نیازمند سازوکار دقیق و شفاف است.
وی افزود: با سیاستگذاریهای مقتصدانه در خریدهای خارجی، نزدیک به یک میلیارد دلار صرفهجویی ارزی حاصل شد که عمدتاً به بدهیهای واردکنندگان اختصاص یافت.
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه به اصلاحات در واردات برنج اشاره کرد و گفت: با جلوگیری از هدررفت منابع در واردات برخی ارقام، سالانه بیش از ۴۰۰ میلیون دلار صرفهجویی ارزی برای کشور حاصل شده است.
نوری از توسعه دیپلماسی کشاورزی بهعنوان یکی از محورهای حمایت از تولید داخلی یاد کرد و افزود: با اتصال تولیدکنندگان به بازارهای جهانی، اطمینان حاصل شده که محصولات کشاورزی روی دست تولیدکننده نمیماند. در بیش از یک سال گذشته، هیچ موردی از دور ریختن محصولات در کنار جادهها مشاهده نشد.
وی با اشاره به رشد صادرات کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی ۳۲ درصد افزایش یافت و تراز تجاری کشور از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار بهبود یافت که این جهش بیسابقه در تجارت کشاورزی کشور حاصل برنامهریزیهای دقیق بوده است.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از برگزاری چهار کمیسیون اقتصادی مشترک و چند کمیته کشاورزی بینالمللی خبر داد و گفت: در جریان مذاکرات، مشکلات صادرات پسته که تهدید به تحریم شده بود، با همکاری دستگاههای ذیربط حل و مسیر صادرات آن هموار شد.
وی به موضوع آب مجازی در تجارت کشاورزی اشاره کرد و اظهار داشت: در حال حاضر، حدود ۳۰ میلیارد متر مکعب آب بهصورت مجازی از طریق واردات وارد کشور میشود، در حالی که صادرات ما تنها معادل ۱۱ میلیارد متر مکعب آب مجازی است. این نسبت نشان میدهد که مدیریت منابع آبی در تجارت کشاورزی با توجه به شرایط کشور، بهدرستی در حال انجام است.
توسعه علمی، همکاری دانشگاهی و تأمین نهادههای دامی
نوری با تأکید بر ضرورت توسعه علمی و فناورانه در بخش کشاورزی، اعلام کرد: در حوزه اصلاح نباتات و اصلاح دام، اقدامات قابل توجهی انجام شده و ارقام جدیدی به دست آمده است. همکاری نزدیک با دانشگاهها آغاز شده و با تأکید ویژه ریاست جمهوری، حداقل دو نشست با حضور شخص ایشان در وزارتخانه و باغ گیاهشناسی برگزار شده است.
وی افزود: سازمان تحقیقات وزارتخانه و محققان کشاورزی در استانها نیز همکاریهای متناظر با دانشگاههای کشور را آغاز کردهاند تا یافتههای علمی بهصورت عملیاتی در بخش کشاورزی بهکار گرفته شود. این مسیر، تنها راه تحقق امنیت غذایی در شرایط محدودیت منابع است.
وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به تلاشهای همکاران در حوزه تحقیقات و کاهش فاصله قیمتی مزرعه تا سفره، اظهار داشت: با وجود تمرکز بر تنظیم بازار و بازرگانی، فعالیتهای علمی و پژوهشی با سرعت مناسبی در حال پیشرفت است.
وی در ادامه به وضعیت نهادههای دامی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، بیش از ۳ میلیون تن نهاده دامی در مبادی ورودی کشور موجود است و با رفع مسائل مالی میان بازرگانان و بانک مرکزی، این نهادهها ظرف چند ساعت وارد بازار میشوند.
نوری افزود: در سال جاری، ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته نهادههای دامی در کشور توزیع شده و به همان نسبت نیز تولید گوشت قرمز، شیر خام، مرغ و تخممرغ افزایش یافته است.
وی با قدردانی از حمایتهای معاون اول رئیسجمهور، گفت: مجوزهای صادرشده برای ثبت سفارش نهادهها، نقش کلیدی در تأمین پایدار کالاهای اساسی داشتهاند؛ اگر این مجوزها صادر نمیشد، امکان استفاده از ظرفیت بازرگانان توانمند فراهم نمیشد و کشور با کمبود کالا مواجه میشد.
وزیر جهاد کشاورزی سپس از تدابیر هوشمندانه معاون اول رئیسجمهور در مدیریت تأمین کالاهای اساسی و حمایت از تولید داخلی قدردانی کرد و این اقدامات را مؤثر و راهگشا برای کشور دانست.
خودکفایی در شکر، گوشت قرمز و موز تا پایان دولت محقق خواهد شد
نوری با اشاره به برنامهریزی برای خودکفایی در سه محصول راهبردی شکر، گوشت قرمز و میوههای گرمسیری بهویژه موز تا پایان دولت، اظهار داشت: با وجود شرایط اقلیمی دشوار، این هدف در دستور کار قرار گرفته و در نمایشگاه اخیر نیز به مقام معظم رهبری ارائه شد.
وی با تأکید بر نقش عملی تشکلها در زنجیره تولید، بازار، واردات و صادرات افزود: تشکلهای تولیدی از ماه گذشته وارد چرخه تأمین نهادهها شدهاند و در کمیتهها و کارگروههای وزارتخانه جایگاه ویژهای دارند.
وزیر جهاد کشاورزی همچنین از عملیاتی شدن قانون انتزاع پس از یک دهه تعلیق خبر داد و گفت: با مجوز معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی تشکیل شد و آثار مثبتی به همراه داشته است.
وی در حوزه کشاورزی فراسرزمینی، اعلام کرد: تاکنون حدود یک میلیون هکتار زمین در کشورهای روسیه، قزاقستان، تانزانیا و کنیا برای تولید محصولات ایرانی اختصاص یافته و شرکتهای ایرانی در حال معرفی برای فعالیت در این کشورها هستند.
نوری با اشاره به عقبماندگی حقوقی کارکنان وزارتخانه نسبت به سایر دستگاهها، پیشنهاد داد: افزایش حقوق بهصورت پلکانی از دهستانها و بخشها آغاز شود تا کارکنان مناطق دورافتاده بیشتر دیده شوند.
وی همچنین از بحران سوخت در هفتههای اخیر خبر داد و خواستار حمایت فوری برای تأمین گازوئیل مورد نیاز ماشینآلات کشاورزی شد.
وزیر جهاد کشاورزی، گلخانهها را راهکاری سودآور برای کشور دانست و افزود: تولید در واحد سطح در گلخانهها تا ۶ برابر افزایش و مصرف آب به همان میزان کاهش مییابد. بازگشت سرمایه کمتر از سه سال است و بنابراین توسعه گلخانهها برای امنیت غذایی ضروری است.
وی در حوزه دامپزشکی، از اقدامات موفق در کنترل بیماریهای دامی خبر داد و گفت: با مساعدت معاون اول، واکسن مناسب تهیه و در اختیار دامداران قرار گرفت. بیماریها مهار و کشور در برابر تهدیدات آینده ایمن شد.
نوری در پایان، با اشاره به حمایتهای معاون اول رئیسجمهور گفت: با حفظ ساختار اصلی وزارتخانه، به سمت کوچکسازی و صرفهجویی حرکت خواهیم کرد و متعهد هستیم به عنوان دستگاه اول در اجرای منویات رئیسجمهور و مقام معظم رهبری عمل کنیم.