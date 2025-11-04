فرماندار رباط‌کریم با اشاره به وقوع انفجار مقابل ساختمان شهرداری این شهر، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد صدای مهیب ناشی از انفجار یک شی ناشناس بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندار رباط‌کریم با اشاره به وقوع انفجار مقابل ساختمان شهرداری این شهر، گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد صدای مهیب شنیده‌شده ناشی از انفجار یک شی ناشناس بوده و خوشبختانه این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی یا خسارت مالی به‌دنبال نداشته است.

رضا آقاعلیخانیگفت: ساعاتی پیش صدای انفجار در مقابل ساختمان شهرداری رباط‌کریم شنیده شد.

وی ادامه داد که خوشبختانه هیچ‌گونه تلفاتی یا خسارتی در پی نداشته است.

فرماندار رباط‌کریم یادآور شد: تیم‌های تخصصی انتظامی و امنیتی در حال بررسی دقیق صحنه و جمع‌آوری مستندات هستند تا علت دقیق حادثه مشخص شود.

منبع: ایرنا

برچسب ها: شهرداری رباط کریم ، انفجار مهیب
