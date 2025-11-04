آرسنال موفق شد چهارمین دیدارش در لیگ قهرمانان اروپا را با برد پشت سر بگذارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته چهارم لیگ قهرمانان اروپا از ساعت ۲۱ و ۱۵ دقیقه با دو دیدار آغاز شد. تیم آرسنال در بازی مهمتر توانست با نتیجه سه بر صفر میزبانش اسلاویا پراگ را شکست دهد.

بوکایو ساکا ('۳۲ پنالتی)، میکل مرینو ('۴۶ و '۶۸) گلزنان آرسنال در این بازی بودند.

شاگردان آرتتا که این روز‌ها حسابی در اوج هستند، علاوه بر لیگ جزیره در لیگ قهرمانان هم با ۱۲ امتیاز کامل از چهار مسابقه در صدر قرار دارند.   نماینده جمهوری چک هم فقط ۲ امتیاز دارد.

در بازی همزمان مصاف ناپولی و اینتراخت فرانکفورت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا هر دو تیم چهار امتیازی شوند.

