باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در ادامه مسابقات هفته چهارم لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا، تیم فوتبال استقلال دیگر نماینده کشورمان در این رقابت‌ها امشب ساعت ۲۱:۴۵ به وقت تهران، در ورزشگاه کینگ عبدالله شهر اَمان به مصاف الوحدات اردن می‌رود.

استقلالی‌ها در بازی رفت توانسته بودند تیم الوحدات اردن را با ۲ گل شکست بدهند و با ۳ امتیاز در جایگاه سوم جدول رده بندی گروه A مسابقات لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا قرار بگیرند. آنها می‌خواهند بازی برگشت هم مقابل حریف اردنی خود پیروز شوند تا همچنان شانس صعود از گروهشان را افزایش بدهند.

آبی پوشان ایران در بازی اول برابر تیم الوصل امارات ۷ گل دریافت کردند و در بازی دوم هم مقابل تیم المحرق شکست خوردند و در لیگ داخلی هم اوضاع خوبی نداشتند، اما بعد از آن شرایط یهتری پیدا کردند و اکنون در صدر جدول لیگ داخلی قرار دارند و آنها با روحیه بالا به اردن آمدند تا به آسیا هم برگردند.

شاگردان ساپینتو ۴ برد متوالی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آسیا به دست آوردند و آنها امیدوارند روند رو به رشد خود را در بازی امشب ادامه بدهند و شانس صعود از گروهشان را افزایش بدهند.

بازیکنان خارجی استقلال از جمله منیر الحدادی و یاسر آسانی در بازی‌های گذشته بار هجومی تیمشان را بر دوش می‌کشیدند و این ۲ بازیکن خط حمله استقلال را زهردار و کشنده کردند. علاوه بر این، تیم استقلال در فاز دفاعی هم بهتر شده است و این تیم در ۵ بازی آخرش فقط ۲ گل خورده که یکی از آلومینیوم اراک و دیگری از چادرملوی اردکان بوده است.

مصدومیت حبیب فرعباسی دروازه بان استقلال به دغدغه اصلی ساپینتو تبدیل شده است، چرا که آدان دروازه بان سابق رئال مادرید دوباره درون دروازه آبی پوشان قرار می‌گیرد. آدان در مهار و دفع شوت‌های از راه دور ضعیف عمل می‌کند و این گلر در بازی اول لیگ قهرمانان، ۷ گل از الوصل امارات دریافت کرد. به هر حال آدان این فرصت را دارد تا از اعتبار خود نزد هواداران استقلال دفاع کند.

علاوه بر این، روزبه چشمی، موسی جنپو به دلیل مصدومیت و علیرضا کوشکی به علت محرومیت نمی‌توانند تیم استقلال را در این بازی همراهی کنند.

در آن طرف، تیم الوحدات اردن فراز و نشیب زیادی داشته است. این تیم در ۵ بازی اخیر خود ۴ شکست و تنها یک پیروزی ثبت کرده و در همین بازه ۱۳ گل دریافت کرده است. با این حال پیروزی هفته گذشته مقابل المحرق بحرین باعث افزایش روحیه اردنی‌ها شده و آنها را به بازگشت به آسیا امیدوار کرده است.

الوحدات در لیگ داخلی اردن هم عملکرد متوسطی داشته و در حال حاضر با ۵ برد، ۲ مساوی و ۲ شکست، در رده چهارم جدول قرار دارد. شاگردان جمال محمود در لیگ اردن با وجود داشتن یکی از بهترین خطوط دفاعی لیگ (۵ گل خورده)، در خط حمله چندان زهردار نیستند و تنها ۹ گل زده‌اند.

تیم الوحدات با حمایت هواداران خود به دنبال بردن استقلال در بازی امشب هست، تا انتقام شکست بازی رفت را بگیرد و علاوه بر این، همچنان شانس صعود از گروهش را داشته باشد.

تیم الوحدات فقط ۲ بازیکن خارجی به نام‌های منظر علوی وینگر عمانی و جونیور آجایی مهاجم نیجریه‌ای دارد که آجایی تنها گل تیمش در این فصل لیگ قهرمانان آسیا را به ثمر رسانده است.

همچنین تیم الوحدات اردن آمار خوبی در مسابقات آسیایی برابر تیم‌های ایرانی دارد. آنها پیش‌تر مقابل فولاد و سپاهان قرار گرفته‌اند و حاصل این تقابل‌ها ۲ پیروزی، یک تساوی و ۲ شکست بوده است. در مقابل استقلال در ۳ دیدار گذشته‌اش برابر نمایندگان اردن هرگز شکست نخورده و همواره با کلین‌شیت زمین را ترک کرده است.

به هر حال دیدار امشب یک فینال زود هنگام است که باید دید کدامیک از تیم‌های استقلال و الوحدات می‌تواند برنده بازی ۶ امتیازی شود و همچنان شانس صعود به مرحله بعدی را داشته باشد. البته تیم بازنده امیدهایش برای صعود از بین می‌رود و خداحافظی زودهنگامی از آسیا خواهد داشت.