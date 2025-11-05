دو نماینده دیگر عربستان هم هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا را با برد پشت سر گذاشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - هفته چهارم لیگ نخبگان آسیا در منطقه غرب قاره دیشب با دو بازی پیگیری شد که تیم‌های عربستانی الاتحاد و الاهلی حریفانشان را شکست دادند.

الاتحاد با نتیجه سه بر صفر مقابل شارجه امارات به پیروزی رسید. گل‌های الاتحاد را در این دیدار کریم بنزما، برخواین و راجر فرناندز به‌ثمر رساندند تا یک پیروزی راحت خانگی برای شیر‌های جده ثبت شود. الاتحاد با این پیروزی با شش امتیاز در رتبه ششم و شارجه با ۴ امتیاز در رتبه نهم جدول قرار دارد. تیم اماراتی هفته گذشته نیز با پنج گل مقابل تراکتور ایران مغلوب شد تا هفته‌های کابوس‌واری را در آسیا پشت‌سر بگذارد.

تیم السد قطر هم در ورزشگاه جاسم بن حمد دوحه با نتیجه ۲ بر ۱ مغلوب الاهلی عربستان شد.

در حالی که شاگردان وسلی لاوز در بیشتر دقایق مسابقه بر بازی مسلط بودند، اما این الاهلی بود که با گل‌های ریاض محرز در دقیقه ۳۴ و ماتئوس گونکالوس در دقیقه ۶۸ به برتری رسید. تک گل السد را کلودینیو در دقیقه ۶۳ به ثمر رساند.

با این نتیجه، الاهلی امتیاز خود را به عدد ۱۰ رساند و جایگاه دوم جدول منطقه غرب را پس گرفت، در حالی که السد تنها با دو امتیاز در قعر جدول باقی ماند تا شرایط «الزعیم» بحرانی‌تر شود. مدافع عنوان قهرمانی، در سوی مقابل، گام دیگری در مسیر صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی برداشت.