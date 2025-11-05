رئیس مرکز سیما فیلم اعلام کرد که بعد از سریال «شیش ماهه»، «مرد سه هزار چهره» ساخته می‌شود، که از لحاظ فیلمنامه در مرحله طراحی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - از آنجایی که سریال‌های ماندگار دهه‌های ۶۰، ۷۰ و ۸۰ همچنان در خاطره جمعی مردم ماندگار است و هر بار پخش آنها از شبکه آی‌فیلم با استقبال گسترده و رکوردشکنی همراه می‌شود، مرکز سیما فیلم با توجه به «سند تحول»، تصمیم به احیای سریال‌ها و آثار نمایشی شاخص گرفته که روزگاری خاطره خوشی را برای مردم رقم می‌زدند و بعضاً به سریال‌های خیابان‌خلوت‌کن مشهور بودند.

با وجود اعلام ساخت سریال‌هایی همچون «مرد سه هزار چهره»، «کارآگاه علوی»، «آژانس دوستی» و یا سریال‌های جدیدتر مانند «گاندو»، «آقای قاضی»، «طوبی»، «مهیار عیار»، «آتش و باد» و... همچنان تعدادی دیگر از سریال‌ها محل پرسش مخاطبان هستند و درباره ساخت یا عدم ساخت آنها سؤال می‌شود، که مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم درباره وضعیت سریال‌هایی همچون «نون‌خ»، «دودکش»، «لیسانسه‌ها» و «زیرخاکی» گفت: هیچ‌وقت پرونده برند‌ها بسته نخواهد شد و ما در آنتن ثابت کرده‌ایم که این اتفاق افتاده است.

نقویان ادامه داد: در دوره مسئولیت‌مان سریال‌هایی همچون «زیرخاکی»، «نون‌خ» و «پایتخت» ادامه پیدا کرد. در حال حاضر، پرونده «زیرخاکی» بسته نشده و اگر آقای سامان و تیم تولید به فیلمنامه خوب برسند، ما در صداوسیما سریال را ادامه خواهیم داد. در حال حاضر، پرونده این سریال برای پیش تولید روی میز نیست. مانند سایر برند‌ها که هرچقدر جلوتر می‌رویم، تولید با وقفه روبه‌رو می‌شود؛ چون مسائل پیش‌روی فیلمنامه جدی‌تر و رسیدن به ایده‌ها سخت‌تر می‌شود. 

رئیس مرکز سیما فیلم در پاسخ به این سوال که سریال‌هایی همچون «نون‌خ»، «لیسانسه‌ها» و «دودکش» ادامه پیدا می‌کند؟ گفت: از آنجایی که تمام کار‌هایی که سیما فیلم تولید می‌کند، در دفتر فیلمنامه تثبیت، نوشته و بعد به مرکز ما ارجاع داده می‌شود، بنده فقط آن کار‌هایی که در دستور کار است، اطلاع‌رسانی کرده‌ام. وضعیت سایر سریال‌ها در دستور کار ما نیست. ممکن است بسیاری از برند‌ها در دفتر فیلمنامه در مرحله طراحی و نگارش باشند، که من از آن مطلع نیستم.

وی درباره زمان پخش و وضعیت فیلمنامه «مرد سه هزار چهره» مهران مدیری توضیح داد: بعد از سریال «شیش ماهه» آقای مدیری، «مرد سه هزار چهره» ساخته می‌شود، که اگر شرایطش مهیا شود پخشش برای نوروز ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. از لحاظ فیلمنامه هم در مرحله طراحی است؛ چون آقای مدیری به تازگی سریال «شیش ماهه» را تمام کردند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: مرد هزار چهره ، مهران مدیری ، زیر خاکی ، دودکش ، نون خ
خبرهای مرتبط
نوستالژی؛
سریال‌های چندفصلی تلویزیون؛ از «زیر آسمان شهر» تا «نون خ»
به بهانه تولد ۵۴ سالگی مرد هزار چهره؛
خنده دار‌ترین بازی‌های مهران مدیری + فیلم
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
سرنوشت پایتخت چه خواهد شد؟/ هنوز برای سریال شش ماهه مهران مدیری زمان‌بندی مشخص نکرده‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مدیری اصلا حوصلتو ندارم
۵
۷
پاسخ دادن
Germany
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
حیف پول که خرج این برنامه ها بشه. آقای مدیری تبدیل به برند سینما و تلویزیون ایران شده. برنامه های بی محتوا و خالی از مفهوم. فقط وقت گذرونی.
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
alihamvg
۱۲:۱۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
زیرخاکی؟طرف به بهونه دیدار خانوادش فرار کرد رفت کانادا می خواید با هوش مصنوعی بسازید؟
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
کاش ادامه برف بی صدا میبارد را حتی آخرش آنچه خواهید دیدرااپ نشون داد را نی یافتید.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
جووووون
مدیری عزبز چه میکنه :))
۷
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
امیدواریم با ابراز ندامت مهران مدیری ، مردم خوب کشورمان
خطاهای او را نادیده بگیرند و ،،،،!!!!
۶
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سریالهای پرمخاطب قدیمی آقای مدیری رو مجدد پخش کنید
۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۴۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
امیدوارم کارهای جدید آقای مدیری مانند کارهای قبلی موفق باشد
۷
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
پایتخت خوب نیست حیف پول که براش هزینه بشه،قصه های بیخودی داره،عوضش نون خ داستان های جمعی خوبی دارن
۵
۹
پاسخ دادن
United States of America
ناشناس
۱۰:۳۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
بابا راه ندین به این دلقک. این آشغالایی که ساخته فیلمه آخه؟
۷
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مردی ۳ هزار چهره نداریم اگر باشد نابغه بید
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
1000چهره که کپی از فیلم خارجی بود حالا این کپی از کدوم فیلمه؟
۲
۱۰
پاسخ دادن
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
سریال «تجدیدنظر» روی آنتن شبکه دو سیما
آخرین اخبار
سریال «تجدیدنظر» روی آنتن شبکه دو سیما
تیزر فصل جدید «برمودا» رونمایی شد
«مستانه مهاجر» مدیر بخش بین‌الملل و «علی اوجی» مدیر خانه جشنواره فیلم شهر شدند
تبریز میزبان دومین جشنواره ملی فیلم و فیلمنامه ایثار شد
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
تصویب سند ملی اسباب‌بازی
امضای تفاهم‌نامه همکاری رسانه‌ای و فرهنگی میان ایران و پاکستان
بازآفرینی فرازهای غرورآفرین قهرمانان ورزشی در قاب ملی