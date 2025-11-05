باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - از آنجایی که سریالهای ماندگار دهههای ۶۰، ۷۰ و ۸۰ همچنان در خاطره جمعی مردم ماندگار است و هر بار پخش آنها از شبکه آیفیلم با استقبال گسترده و رکوردشکنی همراه میشود، مرکز سیما فیلم با توجه به «سند تحول»، تصمیم به احیای سریالها و آثار نمایشی شاخص گرفته که روزگاری خاطره خوشی را برای مردم رقم میزدند و بعضاً به سریالهای خیابانخلوتکن مشهور بودند.
با وجود اعلام ساخت سریالهایی همچون «مرد سه هزار چهره»، «کارآگاه علوی»، «آژانس دوستی» و یا سریالهای جدیدتر مانند «گاندو»، «آقای قاضی»، «طوبی»، «مهیار عیار»، «آتش و باد» و... همچنان تعدادی دیگر از سریالها محل پرسش مخاطبان هستند و درباره ساخت یا عدم ساخت آنها سؤال میشود، که مهدی نقویان رئیس مرکز سیما فیلم درباره وضعیت سریالهایی همچون «نونخ»، «دودکش»، «لیسانسهها» و «زیرخاکی» گفت: هیچوقت پرونده برندها بسته نخواهد شد و ما در آنتن ثابت کردهایم که این اتفاق افتاده است.
نقویان ادامه داد: در دوره مسئولیتمان سریالهایی همچون «زیرخاکی»، «نونخ» و «پایتخت» ادامه پیدا کرد. در حال حاضر، پرونده «زیرخاکی» بسته نشده و اگر آقای سامان و تیم تولید به فیلمنامه خوب برسند، ما در صداوسیما سریال را ادامه خواهیم داد. در حال حاضر، پرونده این سریال برای پیش تولید روی میز نیست. مانند سایر برندها که هرچقدر جلوتر میرویم، تولید با وقفه روبهرو میشود؛ چون مسائل پیشروی فیلمنامه جدیتر و رسیدن به ایدهها سختتر میشود.
رئیس مرکز سیما فیلم در پاسخ به این سوال که سریالهایی همچون «نونخ»، «لیسانسهها» و «دودکش» ادامه پیدا میکند؟ گفت: از آنجایی که تمام کارهایی که سیما فیلم تولید میکند، در دفتر فیلمنامه تثبیت، نوشته و بعد به مرکز ما ارجاع داده میشود، بنده فقط آن کارهایی که در دستور کار است، اطلاعرسانی کردهام. وضعیت سایر سریالها در دستور کار ما نیست. ممکن است بسیاری از برندها در دفتر فیلمنامه در مرحله طراحی و نگارش باشند، که من از آن مطلع نیستم.
وی درباره زمان پخش و وضعیت فیلمنامه «مرد سه هزار چهره» مهران مدیری توضیح داد: بعد از سریال «شیش ماهه» آقای مدیری، «مرد سه هزار چهره» ساخته میشود، که اگر شرایطش مهیا شود پخشش برای نوروز ۱۴۰۵ در نظر گرفته شده است. از لحاظ فیلمنامه هم در مرحله طراحی است؛ چون آقای مدیری به تازگی سریال «شیش ماهه» را تمام کردند.