باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند که زهران ممدانی، نامزد دموکرات انتخابات شهرداری نیویورک‌ پیروز شده است. همچنین دو نامزد دموکرات دیگر، ابیگیل اسپانبرگر و میکی شیرل، به ترتیب در انتخابات فرمانداری ایالت‌های ویرجینیا و نیوجرسی به پیروزی رسیدند. این انتخابات به‌عنوان نشانه‌ای سیاسی زودهنگام پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آینده کنگره تلقی می‌شود.

ممدانی در رقابت برای شهرداری نیویورک با شکست دادن نامزد جمهوری‌خواه کرتیس سلیوا و نامزد مستقل اندرو کومو، پیروز شد و به این ترتیب اولین مسلمانی شد که ریاست بزرگ‌ترین شهر ایالات متحده را بر عهده می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ممدانی که ۳۴ سال دارد، حدود ۵۰.۴ درصد از آرا را به دست آورد، در حالی که رقیب جمهوری‌خواهش ۴۱.۳ درصد رأی کسب کرد. قرار است او از اول ژانویه (۱۱ دی) کار خود را آغاز کند.

ممدانی به جریان سوسیالیست دموکرات تعلق دارد و به مواضع انتقادی‌اش علیه سیاست‌های دونالد ترامپ شناخته می‌شود. او هم‌اکنون عضو مجلس ایالتی نیویورک است و جوان‌ترین فردی است که در بیش از یک قرن گذشته این سمت را به دست آورده است.

خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که انتخابات شهرداری نیویورک شاهد بیشترین میزان مشارکت در چند دهه اخیر بوده که نشانه‌ای از افزایش علاقه رأی‌دهندگان به تحولات سیاسی در این شهر است.

گزارشگر شبکه المیادین نیز اعلام کرد که بی‌خانمان‌ها و قشر‌های فقیر بیشترین حمایت را از ممدانی داشته‌اند، در حالی که رقیب جمهوری‌خواهش، کرتیس سلیوا، هشدار داده که اگر ممدانی بخواهد «سوسیالیسم را در شهر اجرا کند»، او «بدترین کابوس» برایش خواهد بود.

منبع: المیادین