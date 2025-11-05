وزیر جنگ آمریکا از کشته شدن دو نفر در حمله این کشور به یک قایق در دریای کارائیب خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پست پیت، وزیر جنگ آمریکا ادعا کرد که در یک حمله هوایی آمریکا به قایقی مشکوک به قاچاق مواد مخدر در شرق اقیانوس آرام، دو نفر کشته شدند.

هگست در پستی در شبکه اجتماعی «ایکس» توضیح داد که سازمان‌های جاسوسی آمریکا ادعا کرده‌اند قایق مذکور در عملیات قاچاق مواد مخدر دست داشته است. وزیر جنگ آمریکا نیز مدعی شد که این قایق هنگام حمل محموله مواد مخدر از مسیر شناخته‌شده قاچاق عبور می‌کرد و هدف حمله در آب‌های بین‌المللی قرار گرفت.

این حمله بخشی از سلسله حملات نظامی آمریکا در منطقه کارائیب است که شامل اعزام ناو‌های جنگی و جنگنده‌های F-۳۵ به پورتوریکو می‌شود؛ بهانه این حملات، جلوگیری از ورود مواد مخدر به خاک آمریکا عنوان شده است.

هگست در ادامه‌ ادعاهای خود گفت: «ما هر قایقی را که قصد قاچاق مواد مخدر به آمریکا داشته باشد، پیدا و نابود خواهیم کرد، چرا که حفاظت از کشور اولویت اصلی ماست.»

گفتنی است که عملیات اخیر آمریکا در این منطقه تاکنون منجر به کشته شدن دست‌کم ۶۷ نفر در بیش از ۱۵ حمله علیه قایق‌های مشکوک شده و واکنش منفی دولت‌های منطقه را به دنبال داشته است.

منبع: آر تی