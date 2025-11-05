در حالی که کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین با کسب ۷۶ مدال بهترین نتیجه تاریخ خود را رقم زد، پنج رشته نیز بدون مدال ماندند؛ رشته‌هایی که با وجود حضور در رویداد‌های بین‌المللی، همچنان تا رسیدن به سطح قهرمانی فاصله دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - درخشش کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ با ۷۶ مدال، چهره‌ای پرافتخار از نسل تازه ورزش کشور را نشان داد، اما در کنار این موفقیت‌ها، چند رشته نیز بدون مدال به کار خود پایان دادند؛ رشته‌هایی که اغلب در بیشتر رویداد‌های آسیایی و جهانی حضور دارند، اما هنوز تا رسیدن به سکو فاصله دارند.

در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین که از ۳۰ مهر تا ۱۰ آبان برگزار شد کاروان ایران به سرپرستی علیرضا پاکدل با ۲۳۸ ورزشکار در ۲۴ رشته شرکت کرد.

نمایندگان ایران در پایان رقابت‌ها با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز پس از چین، ازبکستان و قزاقستان در جایگاه چهارم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفتند. این بهترین نتیجه تاریخ ایران در بازی‌های آسیایی جوانان است و ایران ۱۶‌پله صعود نسبت به دوره پیش در جدول مدالی بدست آورد.

در میان ۲۴ رشته‌ای که ایران در بحرین در آنها شرکت کرد، گلف، دوچرخه‌سواری، والیبال ساحلی، بدمینتون و سه‌گانه بدون مدال باقی ماندند که هرکدام داستانی جداگانه از ضعف‌های ساختاری دارند.

گلف:

گلف ایران سالهاست درجا می‌زند و این فدراسیون نتوانسته تحولی چشمگیر بوجود آورد. گلف در بازی‌های آسیایی جوانان هم به روند چند سال اخیرش ادامه داد.

سوشیانت صادقی تنها نماینده گلف ایران در این مسابقات بود که در دور نخست در رده ۴۴ و در دور دوم این مسابقات در رده ۴۸ قرار گرفت و نتوانست به دور سوم این مسابقات راه پیدا کند.

دوچرخه‌سواری:

دوچرخه‌سواری، یکی از ضعیف‌ترین رشته‌های حاضر در این مسابقات بود که در چند رشته و ماده شرکت کرد، اما حتی صاحب یک مدال برنز هم نشد. از همه جالب‌تر اینکه تیم ایران در ماده تایم تریل هم با اشتباه غیر قابل جبران مسیر را اشتباه رفت و حذف شد.

۶ دوچرخه‌سوار ایران در ماده‌های تایم تریل تیمی، تایم تریل انفرادی، جاده و استقامت این مسابقات شرکت کردند، اما رتبه‌ای بهتر از دهمی برای آنها بدست نیامد.

بدمینتون:

بدمینتون تنها یک نماینده در این رقابت‌ها داشت، اما زهرا رباطی در اولین دیدارش برابر حریف چینی ۲ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. هدایت رباطی برعهده ثریا آقایی بود.

والیبال ساحلی:

والیبال ساحلی هم در حالی بدون مدال ماند که انتظار می‌رفت ایران با توجه به سابقه درخشانی که در رده بزرگسالان دارد، عملکرد بهتری داشته باشد. پسران والیبال ساحلی ایران با قبول شکست دو بر صفر مقابل تیم اندونزی، از صعود به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات باز ماندند.

ترای‌اتلون:

پارسا رسولی‌جزی تنها نماینده ترای‌اتلون ایران در این مسابقات بود که موفق به کسب رتبه چهارمی شد و نتوانست به مدال برسد.

ناکامی این پنج رشته در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، زنگ هشداری برای فدراسیون‌ها و مدیران ورزشی است تا با بررسی دقیق‌تر علل نتایج ضعیف، برنامه‌ریزی هدفمندتری برای پرورش استعداد‌های پایه داشته باشند.

بررسی این ناکامی‌ها می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های فنی و توسعه‌ای ورزش ایران باشد. بسیاری از این رشته‌ها نیازمند توجه بیشتر به آموزش، استعدادیابی و حضور در مسابقات تدارکاتی هستند تا فاصله خود با رقبای آسیایی را کاهش دهند.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، کاروان ایران
خبرهای مرتبط
بیانیه کمیته ملی المپیک در پایان بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ «سفیران امید، امید آفریدند»
افتخارآفرینی ورزشکاران ملی‌پوش قمی در بازی‌های آسیایی جوانان
ایران با ۲۲ طلا در بازی‌های آسیایی جوانان چهارم شد/ شکسته شدن رکورد طلا‌های ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ایول بچه های ایرانی دمتون گرم مبارک همگی باشه.. ۷۶مدال متعلق ب ایران و رتبه ۴.. آفرین درود برشما بعضی تیم ها اگه تیم اصلی می‌آوردیم هم رتبه ۱. آسیا بودیم
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
تازه کشورهای شرق آسیا بازیها را تحریم کرده بودند اگرامده بودند ایران حتی دهم هم نمیشد بعداز اوزبکه وقزاقها قرارگرفتن افتخار نیست
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اتفاقا ایران با تیم اصلی در برخی رشته ها نیامد وگرنه اول میشد ..فعلا جونت بالا بیاد ۷۶مدال آورده رتبه ۴شد ..فقط خواستی ی چیزی بگی .. ایران جز ۴تیم شد ملکه ذهنت باشه حسود هرگز نیاسود
صابر کاظمی درگذشت
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
آخرین اخبار
تقوی: پیکر صابر کاظمی به خواست پدرش سریعا به زادگاهش منتقل می‌شود
اسامی ورزشکاران برای حضور در انتخابات کمیسیون ورزشکاران
اعلام اسامی داوران هفته دهم لیگ برتر فوتبال
روانخواه با تیم امید ادامه می‌دهد
تسویه کامل بدهی فدراسیون شطرنج ایران با فیده پس از هفت سال/ رشد ۴۳ درصدی ورزشکاران بیمه‌شده
دیدار رئیس فدراسیون اسکی ایران با رئیس آکادمی ورزش بلگراد برای توسعه همکاری‌های آموزشی و بین‌المللی
صابر کاظمی؛ در ماتم یک خداحافظی نابهنگام
طلوع ستاره هی بال ایران در آسمان بریزبن استرالیا؛ ولی‌زاده فینالیست مسابقات جهانی هی بال ۲۰۲۵ شد
گروه ایران در جام ملت‌های فوتسال آسیا مشخص شد
مجوز انتقال واحدی به فیلیپین ربطی به تیم نفت ندارد
محرومیت رضا کایالپ لغو شد؛ بازگشت قهرمان کشتی ترکیه
جریمه سنگین استقلال و تراکتور توسط AFC
باشگاه فجر اخطار گرفت
بابادی: مقابل پرسپولیس با تمام قدرت حاضر می‌شویم
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
دنیا مالی: نجات غریق و غواصی باید به سبد مدال آوری اضافه شود
دو تساوی و یک شکست برای نمایندگان ایران در جام جهانی شطرنج
انزلی میزبان مسابقات «اسپوکس» ساحلی کشور
مرینو باز هم درخشید؛ همان همیشگی
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
کمپانی از راز شکست PSG گفت
صابر کاظمی درگذشت
کورتوا: تیم‌ها در آنفیلد شکست می‌خورند
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم