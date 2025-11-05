باشگاه خبرنگاران جوان - درخشش کاروان ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵ با ۷۶ مدال، چهره‌ای پرافتخار از نسل تازه ورزش کشور را نشان داد، اما در کنار این موفقیت‌ها، چند رشته نیز بدون مدال به کار خود پایان دادند؛ رشته‌هایی که اغلب در بیشتر رویداد‌های آسیایی و جهانی حضور دارند، اما هنوز تا رسیدن به سکو فاصله دارند.

در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۲۰۲۵ بحرین که از ۳۰ مهر تا ۱۰ آبان برگزار شد کاروان ایران به سرپرستی علیرضا پاکدل با ۲۳۸ ورزشکار در ۲۴ رشته شرکت کرد.

نمایندگان ایران در پایان رقابت‌ها با کسب ۲۲ مدال طلا، ۱۸ نقره و ۳۶ برنز پس از چین، ازبکستان و قزاقستان در جایگاه چهارم جدول توزیع مدال‌ها قرار گرفتند. این بهترین نتیجه تاریخ ایران در بازی‌های آسیایی جوانان است و ایران ۱۶‌پله صعود نسبت به دوره پیش در جدول مدالی بدست آورد.

در میان ۲۴ رشته‌ای که ایران در بحرین در آنها شرکت کرد، گلف، دوچرخه‌سواری، والیبال ساحلی، بدمینتون و سه‌گانه بدون مدال باقی ماندند که هرکدام داستانی جداگانه از ضعف‌های ساختاری دارند.

گلف:

گلف ایران سالهاست درجا می‌زند و این فدراسیون نتوانسته تحولی چشمگیر بوجود آورد. گلف در بازی‌های آسیایی جوانان هم به روند چند سال اخیرش ادامه داد.

سوشیانت صادقی تنها نماینده گلف ایران در این مسابقات بود که در دور نخست در رده ۴۴ و در دور دوم این مسابقات در رده ۴۸ قرار گرفت و نتوانست به دور سوم این مسابقات راه پیدا کند.

دوچرخه‌سواری:

دوچرخه‌سواری، یکی از ضعیف‌ترین رشته‌های حاضر در این مسابقات بود که در چند رشته و ماده شرکت کرد، اما حتی صاحب یک مدال برنز هم نشد. از همه جالب‌تر اینکه تیم ایران در ماده تایم تریل هم با اشتباه غیر قابل جبران مسیر را اشتباه رفت و حذف شد.

۶ دوچرخه‌سوار ایران در ماده‌های تایم تریل تیمی، تایم تریل انفرادی، جاده و استقامت این مسابقات شرکت کردند، اما رتبه‌ای بهتر از دهمی برای آنها بدست نیامد.

بدمینتون:

بدمینتون تنها یک نماینده در این رقابت‌ها داشت، اما زهرا رباطی در اولین دیدارش برابر حریف چینی ۲ بر صفر شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. هدایت رباطی برعهده ثریا آقایی بود.

والیبال ساحلی:

والیبال ساحلی هم در حالی بدون مدال ماند که انتظار می‌رفت ایران با توجه به سابقه درخشانی که در رده بزرگسالان دارد، عملکرد بهتری داشته باشد. پسران والیبال ساحلی ایران با قبول شکست دو بر صفر مقابل تیم اندونزی، از صعود به مرحله نیمه‌نهایی مسابقات باز ماندند.

ترای‌اتلون:

پارسا رسولی‌جزی تنها نماینده ترای‌اتلون ایران در این مسابقات بود که موفق به کسب رتبه چهارمی شد و نتوانست به مدال برسد.

ناکامی این پنج رشته در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین، زنگ هشداری برای فدراسیون‌ها و مدیران ورزشی است تا با بررسی دقیق‌تر علل نتایج ضعیف، برنامه‌ریزی هدفمندتری برای پرورش استعداد‌های پایه داشته باشند.

بررسی این ناکامی‌ها می‌تواند فرصتی برای بازنگری در سیاست‌های فنی و توسعه‌ای ورزش ایران باشد. بسیاری از این رشته‌ها نیازمند توجه بیشتر به آموزش، استعدادیابی و حضور در مسابقات تدارکاتی هستند تا فاصله خود با رقبای آسیایی را کاهش دهند.