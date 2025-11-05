نماینده مجلس می‌گوید کلمه «ازدواج شرعی» را حتماً باید از قانون موجود حذف کنیم تا بتوانیم جلوی سوءاستفاده بعضی از اتباع از دختران ایرانی را بگیریم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره اظهارات رئیس مرکز اتباع و مهاجرین وزارت کشور اعلام کرده که ازدواج با اتباع غیرایرانی از شرعی به قانونی تبدیل می‌شود، گفت: در قانون حال حاضر (۱۳۹۸)، متأسفانه برای خانم‌هایی که ایرانی هستند و با اتباع خارجی ازدواج می‌کنند، ازدواج شرعی و قانونی ذکر شده است. یعنی ما الان با پدیده‌ای مواجه هستیم که ازدواج شرعی هم در قانون موجود است و این باعث می‌شود که به‌خصوص دختران کم‌سن‌وسال ما به‌ویژه در استان‌های مرزی، امروز طعمه‌ای شوند برای اتباع خارجی که به بهانه ازدواج شرعی با آنها بتوانند تابعیت بگیرند.

نماینده مردم تیران، کرون و نجف‌آباد در مجلس اظهار کرد: ما دنبال این هستیم که این قانون را حتماً اصلاح کنیم. دشمن، عکس صحبت‌های من را جلوه می‌دهد. ما الان قانون ۱۳۹۸ در مورد فرزندان ناشی از ازدواج مادران ایرانی با اتباع خارجی را داریم که کلمه «ازدواج شرعی» در آن ذکر شده است. الان این قانون موجود است و باید به چنین مردانی تابعیت بدهیم که عرض کردم متأسفانه مورد سوءاستفاده اتباع خارجی قرار گرفته‌اند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس بیان کرد: ما باید حتماً این قانون را اصلاح کنیم لذا در لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت و ساماندهی اتباع خارجی، می‌خواهیم کلمه «شرعی» را از ازدواج برداریم، اما دشمن دقیقاً عکس این صحبت‌های من را جلوه می‌دهد که در این قانون جدید می‌خواهیم برعکس انجام دهیم درحالی‌که دقیقاً برعکس است. ما الان کلمه «ازدواج شرعی» را حتماً باید از قانون موجود حذف کنیم تا بتوانیم جلوی سوءاستفاده‌ای که بعضی از اتباع به‌ویژه در استان‌های مرزی از دختران ایرانی انجام می‌دهند را بگیریم و باید قانون را اصلاح کنیم.

ابوترابی درباره نحوه شناسنامه دادن به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی گفت: ما اولاً گفتیم که از این به بعد فقط و فقط ازدواج‌های قانونی امکان‌پذیر است. ازدواج‌های قانونی هم باید DNA پدر و مادری که ادعا دارند، حتماً گرفته شود که در حال حاضر این را در قانون نداریم و این قانون نقص دارد لذا ما می‌خواهیم در آینده، در قانون جدیدی که داریم اصلاح می‌کنیم، حتماً برای DNA پدر و مادر‌هایی که ادعای اثبات نسب دارند یعنی ادعای پدر و مادری برای اطفال دارند حتما دادگاه و قاضی باید رأی بدهند و یکی از موارد لازم، گرفتن آزمایش DNA است.

این نماینده مجلس می‌گوید اگر جایی هم در فرآیند ازدواج قانونی مشخص شود که این اتباع خارجی برای اقامت و تابعیت اقدام کرده‌اند، دیگر به هیچ‌کسی تابعیت نمی‌دهیم. به هیچ تبعه خارجی در موضوع ازدواج تابعیت داده نمی‌شود، بلکه آن را تبدیل به اقامت می‌کنیم و اقامت چیز مهمی هم نیست و اگر در این فرآیند مشخص شود که این ازدواج قانونی صوری بوده و برای سوءاستفاده جهت گرفتن اقامت انجام شده، دادگاه در هر مرحله‌ای که باشد ورود پیدا می‌کند و اتباع خارجی را از کشور طرد می‌کند.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس گفت: اینکه اقامت چندساله باشد به شورایی مرکب از دستگاه‌های امنیتی و انتظامی سپرده شده که رئیس آن وزیر کشور است. این شورا می‌تواند درباره مدت اقامت چندساله تصمیم بگیرد لذا ما برای بحث اقامت در قانون، دست مجریان قانون که همان شورای متشکل از دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی و با ریاست وزیر کشور است را باز گذاشته‌ایم تا بتوانند اقامت افراد را در این موضوع تعیین کنند.

Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۱۴:۵۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اخراج عراقی
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
سازمان ملی مهاجرت بایدبرای جلوگیری ازمهاجرت نخبگان کشورویابازگرداندن آنهاازخارج وطردکامل جمعیت میلیونی اتباع افغان چه مجازوچه غیرمجازالبته توام با احترام وحمایت تشکیل بشه نه برای رسوب وماندگاری افغانهاونسلشون وتسهیل ورودوکارهاشون،به مردم خودتون خیانت نکنیدملت ایران برای استقلال وخاکشون ازبهترین داشته هاشون هزینه داده اندحقوقشون ومنافعشون نبایدبرای بیگانه صرف بشه.
۰
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
عبدالله
۱۴:۱۴ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
همین الان هم گند زدید با این قانون نوشتنتون اینا اگر دستت رو عسلی کنی بزاری دهنشون گازت میگیرن ....چی دیدن از اینا
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ساسان
۱۴:۰۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
به طبق امار رسمی 11 میلیون و غیر رسمی 20میلیون افغانی در کشور داریم. کشوری که این همه مشکلات داره چرا باید مشکلات 20ملیون نفر دیگه هم به دوش بکشه؟؟؟ محترمانه از کشور بفرستین برن نرفتن با اردنگی و پس گردنی
حتما خودمون باید بیایم وسط؟؟؟؟مسعولین خوابزده
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ھموطن
۱۴:۰۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
برای مردم خودتان می خواھید انرڑی بگذارید و ھزینہ کنید سردرد میگیرید۔ اما برای پایمال کردن حق مردم برای افغانھا زرنگید ۔
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اخراج اتباع خواسته ملی تمام ملت ایران است چه برسد ازدواج با اتباع آن افراد چقدر بدبخت هستند که می‌خواهند با اتباع ازدواج کنند اتباع بروند با هموطنان خودشان در کشور خودشان ازدواج کنند و دست از سر ما و کشور ما بردارند
۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
همت نیکنام
۱۳:۴۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
دمت گرم مرد بزرگ و ناموس پرست و وطن دوست
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۱۳:۴۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اگر نصف این توجهات .وبا ابن دقت بالا. که برای .حل مشکل هجوم میلیون ها مهاجر خارجی..انجام می دهید..برای حل مشکلات معیشتی واقتصادی و تورم وخشکسالی و مشکلات بیکاری و ازدواج جوانان ایرانی انجام می دادید ..قطعا مشکلات در مسیر حل قرار می گرفت ‌....ونگران پیر شدن جمعیت ایران هم نبودید ...ودر ضمن تعجبه داد میلیونها ایرانی را‌نمی شنوید . .که از هجوم میلیونی مهاجرین خارجی. نگران هستند
۲
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
واقعا گل گفتی اینا جمعیت شون از ایرانی‌ها داره بیشتر میشه با این قانونهای مملکت ما باید به افغانستان مهاجرت کنیم
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۱۳:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
خروج تمامی اتباع عزیز انشالله که افغانستان رو بسازید و تلاش کنید متأسفانه تو این وضع به مملکت خودشون برگردند بهتره دولت ما به فکر نیست ولی فکر میکنم اینبار مردم به فکر باشند
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
چرا به فرزندان حاصل از ازدواج مرد بیگانه با زن ایرانی تابعیت ایران می دهید . چه ازدواج شرعی باشد و چه قانونی. فقط اقامت بدهید نه تابعیت
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
از مردم آلمان هم نژادپرست تر هستيد؛ لعنت بر همه نژادپرستها
۲۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اگه واقعا خیلی ناراحتی سریعا برگرد کشورت!
ما ایرانیان وطن پرست هستیم نه نژاد پرست
ضمن اینکه با این طرز فکر شما اتباع افغان تمام دنیا نژاد پرست هستند چون هیچ کشوری حضور بیگانه رو بدون مدرک معتبر در کشورش نمیپذیره سریعا دیپورت میکنه.
ضمنا تمام دنیا نهایتا ۲/۵ % اتباع مجاز میپذیرن نه ۱۲٪ !
این ۲/۵% شامل تمانی اتباع کشورهای مختلف هست!
شما اتباع به تنهایی فقط ۱۲٪ کشور ما رو اشغال کردید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
لعنت به هر نمک نشناسی مثل تو
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مگه ادم زن افعانی میشه؟؟
۲
۱۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۸ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
یعنی رسماً افغانها را با شناسنامه دار کردن ایرانی معرفی می کنید این فاجعه هست بیگانه ها با ایرانی در کشور مون یکی می شوند
۱
۳۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۱:۴۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
نماینده محترم کار درست ودرمونی برای کشور انجام نمیدی حداقل مشکلی برای اینده کشور درست نکنید .
۲
۴۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
این می خواهدککه کاری این قانون را پوشش دهد ازدواج قانونی نیز نداریم بابک مشت افغانی بی فرهنگ مغولی
۴
۳۷
پاسخ دادن
