وزیر ورزش و جوانان در نشست تخصصی با فدراسیون نجات غریق و غواصی گفت: این رشته باید با شتاب بیشتری به سبد مدال آوری اضا فه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، کمیسیون تخصصی نظارت بر فدراسیون‌های ورزشی با موضوع بررسی برنامه‌های راهبردی و عملیاتی فدراسیون نجات غریق و غواصی با حضور دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، معاونان و مدیران ستادی وزارت، مهدی حیدری رئیس فدراسیون، اعضای هیات رئیسه و مسئولین کمیته‌های فدراسیون برگزار شد.

در دیدار مهدی حیدری رئیس فدراسیون گزارشی از عملکرد رشته‌های ورزشی نجات غریق و غواصی و اردوی تیم‌های ملی آقایان و بانوان ارائه داد و در ادامه توسعه رشته‌های مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

سامان دهی سواحل، آموزش و تربیت ناجیان ورزیده در استخر‌ها و اماکن آبی و حضور ناجیانی که در دریا هستند از جمله موضوعات مرتبط به بخش نجات غریق بود و در بخش غواصی نیز مواردی، چون استانداردسازی و اجرای ایمن دوره‌ها در سواحل جنوب کشور و حضور در مسابقات برون مرزی مطرح شد.

دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پس از استماع گزارش نجات غریق و غواصی اظهار داشت: باید روند رشد و توسعه این رشته با شتاب بیشتری دنبال شود تا این رشته هم به سبد مدال‌آوری ایران اضافه شود و بر استمرار حمایت از فدراسیون در بخش اعتبارات و منابع و استقاده از ظرفیت‌های موجود تأکید کرد.

گفتنی است استاد اسفندیاری مشاور عالی فدراسیون، دکتر قیاسی نایب رئیس اول، کشاورزی دبیرکل، اعضای هیأت رئیسه و کمیته‌های تحت پوشش فدراسیون نیز در این جلسه حضور داشتد.

برچسب ها: فدراسیون نجات غریق و غواصی ، فدراسیون های ورزشی
خبرهای مرتبط
پایان مسابقات نجات غریق قهرمانی بانوان کشور با قهرمانی البرز
برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون نجات غریق و غواصی
نشست تخصصی ورزش؛ از اردو با تیراندازان چین تا درخواست عضویت در تیم ملی دوومیدانی ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صابر کاظمی درگذشت
رونالدو: در روز بازنشستگی گریه می‌کنم!
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم
سرمربی آخال: سپاهان باید از تیم داوری بازی ممنون باشد
تساوی مقابل آخال خوشحالی ندارد/ از هواداران سپاهان عذرخواهی می کنم
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
بکهام، شوالیه شد
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
آخرین اخبار
پیام تسلیت جامعه ورزش در پی درگذشت صابر کاظمی
دنیا مالی: نجات غریق و غواصی باید به سبد مدال آوری اضافه شود
دو تساوی و یک شکست برای نمایندگان ایران در جام جهانی شطرنج
انزلی میزبان مسابقات «اسپوکس» ساحلی کشور
مرینو باز هم درخشید؛ همان همیشگی
ملی‌پوشان والیبال با بازوبند مشکی به مصاف بحرین می‌روند
۵ رشته بدون مدال ایران در بازی‌های آسیایی جوانان
کمپانی از راز شکست PSG گفت
صابر کاظمی درگذشت
کورتوا: تیم‌ها در آنفیلد شکست می‌خورند
کورتوا تسلیم نمایش ضعیف هم‌تیمی‌هایش شد/ قهرمان اروپا هم مقابل تیم بی‌رحم بایرن دوام نیاورد
یکسری اشتباهات مانع برتری برابر آخال شد/ سپاهان شانسی برای صدرنشینی در آسیا ندارد
تحقیر دوباره تیم اماراتی این بار مقابل یاران بنزما/ الاهلی رتبه دوم را پس گرفت
استقلال- الوحدات؛ شاگردان ساپینتو به دنبال دومین برد در اردن
رکورد جوان‌ترین بازیکن تاریخ لیگ قهرمانان شکسته شد
پیروزی قاطع آرسنال و توقف دوباره ناپولی در لیگ قهرمانان اروپا + فیلم
تساوی مقابل آخال خوشحالی ندارد/ از هواداران سپاهان عذرخواهی می کنم
بکهام، شوالیه شد
سرمربی آخال: سپاهان باید از تیم داوری بازی ممنون باشد
رونالدو: در روز بازنشستگی گریه می‌کنم!
سپاهان ایران ۲ - ۲ آخال ترکمنستان/ شاگردان نویدکیا از شکست گریختند
ستاره فرانسوی برنده جایزه پسر طلایی سال ۲۰۲۵ شد
زمان بازی پرسپولیس و تراکتور در جام حذفی مشخص شد
شمسایی: داور کیفیت بالایی نداشت/ با قدرت تا آخرین لحظه تلاش می‌کنیم
الوحدات با تمام قوا مقابل استقلال ایران
فوتسال ایران باز هم مراکش را نبرد
جهابخش به لیگ بلژیک پیوست
مهاجم پرسپولیس به پیکان پیوست
تاکیداسبقیان بر مدال‌آوری اسکی و ورزش‌های زمستانی
تلاش تراکتوری‌ها برای برگزاری بازی با تماشاگر مقابل پرسپولیس