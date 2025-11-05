وزیر ورزش و جوانان در نشست تخصصی با فدراسیون نجات غریق و غواصی گفت: این رشته باید با شتاب بیشتری به سبد مدال آوری اضا فه شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی فدراسیون نجات غریق و غواصی، کمیسیون تخصصی نظارت بر فدراسیونهای ورزشی با موضوع بررسی برنامههای راهبردی و عملیاتی فدراسیون نجات غریق و غواصی با حضور دنیامالی وزیر ورزش و جوانان، معاونان و مدیران ستادی وزارت، مهدی حیدری رئیس فدراسیون، اعضای هیات رئیسه و مسئولین کمیتههای فدراسیون برگزار شد.
در دیدار مهدی حیدری رئیس فدراسیون گزارشی از عملکرد رشتههای ورزشی نجات غریق و غواصی و اردوی تیمهای ملی آقایان و بانوان ارائه داد و در ادامه توسعه رشتههای مذکور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
سامان دهی سواحل، آموزش و تربیت ناجیان ورزیده در استخرها و اماکن آبی و حضور ناجیانی که در دریا هستند از جمله موضوعات مرتبط به بخش نجات غریق بود و در بخش غواصی نیز مواردی، چون استانداردسازی و اجرای ایمن دورهها در سواحل جنوب کشور و حضور در مسابقات برون مرزی مطرح شد.
دنیامالی وزیر ورزش و جوانان پس از استماع گزارش نجات غریق و غواصی اظهار داشت: باید روند رشد و توسعه این رشته با شتاب بیشتری دنبال شود تا این رشته هم به سبد مدالآوری ایران اضافه شود و بر استمرار حمایت از فدراسیون در بخش اعتبارات و منابع و استقاده از ظرفیتهای موجود تأکید کرد.
گفتنی است استاد اسفندیاری مشاور عالی فدراسیون، دکتر قیاسی نایب رئیس اول، کشاورزی دبیرکل، اعضای هیأت رئیسه و کمیتههای تحت پوشش فدراسیون نیز در این جلسه حضور داشتد.