۳۰ درصد بیماری‌ها با تغذیه نادرست مرتبط است + فیلم

پزشک تغذیه در مورد تغذیه نادرست نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آزیتا حکمت دوست، پزشک تغذیه با حضور در برنامه سلام تهران در خصوص تغدیه نادرست توضیحاتی ارائه کرد.

 

 

 

