باشگاه خبرنگاران جوان - مهرداد روزبه، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در برنامه «اینجا طبیب»، رادیو سلامت در پاسخ به این پرسش که آیا امکان انتقال بیماری آلزایمر از مادر به فرزند وجود دارد، افزود: آلزایمر به‌طور کلی به دو گروه تقسیم می‌شود؛ نوع دیررس که معمولاً در سنین بالا بروز می‌کند، و نوع زودرس (Early Onset) که در سنین پایین‌تر ظاهر می‌شود.

وی تاکید کرد: نوع زودرس معمولاً با عوامل ژنتیکی قوی‌تری همراه است و برخی ژن‌ها نقش برجسته‌ای در بروز آن دارند. در مقابل، آلزایمر‌هایی که پس از سن ۶۰ سالگی بروز می‌کنند، کمتر تحت تأثیر عوامل وراثتی هستند و نقش عوامل محیطی در آنها پررنگ‌تر است.

روزبه در ادامه بیان کرد: پیشگیری از آلزایمر با کنترل عوامل خطرساز امکان‌پذیر است. عواملی مانند سطح تحصیلات، خواب مناسب، تغذیه سالم، ورزش منظم و کاهش آسیب‌های عروقی می‌توانند در کاهش ریسک ابتلا مؤثر باشند.

این متخصص مغز و اعصاب ادامه داد: آسیب‌های عروقی نه‌تنها خطر سکته مغزی را افزایش می‌دهند، بلکه احتمال بروز آلزایمر را نیز بالا می‌برند. مواد مؤثر در ایجاد آلزایمر مانند آمیلوئید بتا و پروتئین تائو در افرادی که دچار آسیب‌های عروقی هستند، بیشتر تجمع می‌یابند.

وی همچنین هشدار داد: مصرف سیگار، غذا‌های پرچرب و شور، و سبک زندگی ناسالم می‌توانند عوامل خطر را تشدید کرده و زمینه‌ساز بروز آلزایمر شوند.

منبع: وزارت بهداشت