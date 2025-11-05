باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیامالی وزیر ورزش و جوانان در پیامی درگذشت صابر کاظمی ملی پوش جوان والیبال ایران را به خانواده این بازیکن فقید و جامعه ورزش تسلیت گفت.
متن پیام به شرح زیر است:
انا لله و انا الیه راجعون
با قلبی متاثر از غم جانگداز زندهیاد صابر کاظمی فرزند قهرمان ایران عزیز، این ضایعه را به پدر و مادر داغدار و دیگر اعضای خانواده تسلیت عرض میکنم.
نام او همراه با افتخار و اقتدار والیبال ایران تا همیشه در اذهان مردم و دوستداران والیبال باقی خواهد ماند.
بدون شک امروز جامعه ورزش ایران اسلامی بویژه اهالی معزز والیبال در کنار خانوادهی صابر عزیز این قهرمان ارزنده ایران قرار خواهند داشت تا فقدان جگرگوشهی آنها را تسکین دهند.
خداوند به خانواده محترمش به ویژه پدر و مادر گرامیاش، توان، صبر و سلامتی عنایت کند و جوان قهرمان و فقید ما، در دنیای باقی رحمت، و آرامش الهی نصیبش باشد.
کمیته ملی المپیک ضمن ابراز تأسف و تأثر عمیق، این مصیبت عظیم را به خانواده محترم، جامعه ورزش ایران، به ویژه خانواده بزرگ والیبال، تسلیت عرض میکند.
صابر کاظمی با تلاش، اخلاق و تعهد والایش، همواره الهامبخش ورزشکاران جوان بود و یاد و نام او، برای همیشه در اذهان باقی خواهد ماند.
از درگاه ایزد منان برای آن عزیز سفرکرده علو درجات و برای بازماندگان عزیز صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت داریم.
خانواده محترم کاظمی و جامعه والیبال ایران
با نهایت تأثر و تأسف، درگذشت صابر عزیز، بازیکن ارزشمند تیم ملی والیبال را تسلیت عرض مینماییم و از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم رحمت و مغفرت واسعه و برای خانواده محترم و دوستدارانش صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
باشگاه فولاد مبارکه سپاهان با نهایت تأثر و اندوه، درگذشت صابر کاظمی، ملیپوش بااخلاق و ارزشمند والیبال کشورمان را به جامعه ورزش کشور و خانواده محترم ایشان تسلیت عرض مینماید.
بیتردید، فقدان این ورزشکار ملیپوش، ضایعهای دردناک برای ورزش ایران خواهد بود.
از درگاه ایزد منان، برای آن مرحوم رحمت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
باشگاه فولاد مبارکه سپاهان