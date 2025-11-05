معاون وزیر اقتصاد و دارایی گفت: «در حال حاضر، ۹۰ درصد مالیاتی که ما برای برخی از اصناف تعیین کرده‌ایم، به دلیل شرایط ویژه و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها در حوزه اصناف و مشاغل، به صفر رسیده است.»

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری-  محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور در شهریور ماه، مالیات‌ستانی از اصناف را انجام داد. در واقع، این روند باید طبق قانون در خرداد ماه انجام می‌شد، اما با درک شرایط خاص اقتصادی، نظام مالیاتی اقدام به تعیین مالیات مبتنی بر داده‌ها و اطلاعات موجود کرده است.

او از معافیت ۹۰ درصدی اصناف از پرداخت مالیات در وصول مالیات شهریور ماه خبر داد و گفت: «در حال حاضر، ۹۰ درصد مالیاتی که ما برای بعضی از اصناف تعیین کرده‌ایم، به دلیل شرایط ویژه و تمرکز بر دانه‌درشت‌ها در حوزه اصناف و مشاغل، به صفر رسیده است.» به عنوان متولی نظام مالیاتی، می‌توانم بگویم که ما روند رو به رشدی را در این حوزه طی می‌کنیم، هرچند که هنوز کاستی‌هایی وجود دارد.

سبحانیان توضیح داد: افزایش دو تا سه برابری مالیات ابرازی مشاغل کار ساده‌ای نبوده و دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد که یکی از آنها بهبود شرایط اقتصادی است؛ همچنین ما اکنون به داده‌های مالیاتی بیشتری دسترسی داریم که به ما کمک می‌کند تا مالیات را به صورت دقیق‌تری تعیین کنیم.

او به تغییر در نظام مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: ما نظامات مالیاتی مبتنی بر چانه زنی را کنار گذاشته و به رویکرد مبتنی بر داده‌ها روی آورده‌ایم.

معاون وزیر اقتصاد افزود: به طور کلی، نظام مالیاتی کشور در حال پیشرفت است و تلاش می‌کند تا با درک شرایط اقتصادی، مالیات را به شکل عادلانه‌تری تعیین کند. این تغییرات می‌توانند به بهبود وضعیت مالیاتی و اقتصادی کشور کمک کنند.

برچسب ها: مالیات ، مودی مالیاتی
خبرهای مرتبط
برچیده شدن فاکتور‌های صوری از طریق اجرای طرح صورت‌حساب الکترونیکی
کشف فرار مالیاتی ۵.۳ هزار میلیاردی در یزد و خراسان رضوی
محدودیت واردات خودرو‌های بالای ۲۵۰۰ سی‌سی رفع شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
وزیر جهاد کشاورزی: نخستین سند توسعه عدالت‌محور تدوین شد
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است
ترانزیت ۹.۵ میلیون تُن کالا در شبکه جاده‌ای کشور
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
۹۰ درصد مالیات اصناف در شهریور ماه، صفر شد
آخرین اخبار
۹۰ درصد مالیات اصناف در شهریور ماه، صفر شد
اعلام محدودیت‌های ترافیکی از ۱۴ تا ۱۷ آبان ماه
اجرای مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان از دی‌ماه لازم‌الاجرا است
عرضه هرشانه تخم مرغ فله بالاتر از ۲۰۰ هزارتومان گرانفروشی است
خشکسالی، قصه تلخ زمین؛ قطع آب در انتظار مشترکان پرمصرف
مقصر بی نظمی در بازار نهاده‌های دامی کیست؟ / وعده وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تامین نهاده دامی محقق نشد
ترانزیت ۹.۵ میلیون تُن کالا در شبکه جاده‌ای کشور
تولید شیرخشک نوزاد در مهرماه به ۴.۵ میلیون قوطی رسید
الگوی مصرف ۵ ساله، معیار جدید قبض گاز/ خانوارها چگونه پاداش صرفه‌جویی می‌گیرند؟
وزیر جهاد کشاورزی: نخستین سند توسعه عدالت‌محور تدوین شد
افزایش نسبی دمای هوا در نیمه شرقی کشور
بومی‌سازی فناوری تولید قیر و آسفالت آغاز شد
پذیرش بنزین سوپر وارداتی ۲ شرکت دارای مجوز، در بورس انرژی
نقشه راه دولت هوشمند» تدوین شد / صف‌های طولانی استخدام کاهش می‌یابد
گرانی قیمت مرغ ارتباطی به مرغدار ندارد
قیمت خودرو در بازار آزاد سه‌شنبه ۱۳ آبان ماه
افزایش خطوط پروازی در مسیر‌های غربی کشور کلید خورد
سهم مصرف گاز جابه‌جا شد؛ بخش خانگی و تجاری از نیروگاه‌ها پیشی گرفت
تامین ۱.۶ میلیون تن قیر برای اجرای شبکه راه‌های کشور
انسداد بیش از ۹۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در تهران برای صیانت از منابع آبی
روش‌های نوین مالی برای تولیدکنندگان تهیه شد+ فیلم
بومی‌سازی و تولید بیش از ۸۴۰۶ قطعه تخصصی نیروگاهی طی ۷ ماه نخست امسال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۴
اُفت ۴۱ هزار و ۲۹ واحدی شاخص کل بورس
تأمین ۸ درصد از ذخایر معدنی دنیا در ایران
الزام دستگاه‌ها جهت اتصال به سامانه پنجره واحد مدیریت زمین+ فیلم
افزایش ۳۶ برابری قیمت قیر طی ۹ سال گذشته
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به کنترل تخلفات و حمایت از سرمایه‌گذاران کمک می‌کند
اختصاص قیر با ۵۰ درصد قیمت بورس به دستگاه‌های اجرایی
زمین‌خواری در کشور، تهدیدی جدی برای امنیت غذایی