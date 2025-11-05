باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- محمد هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی کشور در شهریور ماه، مالیاتستانی از اصناف را انجام داد. در واقع، این روند باید طبق قانون در خرداد ماه انجام میشد، اما با درک شرایط خاص اقتصادی، نظام مالیاتی اقدام به تعیین مالیات مبتنی بر دادهها و اطلاعات موجود کرده است.
او از معافیت ۹۰ درصدی اصناف از پرداخت مالیات در وصول مالیات شهریور ماه خبر داد و گفت: «در حال حاضر، ۹۰ درصد مالیاتی که ما برای بعضی از اصناف تعیین کردهایم، به دلیل شرایط ویژه و تمرکز بر دانهدرشتها در حوزه اصناف و مشاغل، به صفر رسیده است.» به عنوان متولی نظام مالیاتی، میتوانم بگویم که ما روند رو به رشدی را در این حوزه طی میکنیم، هرچند که هنوز کاستیهایی وجود دارد.
سبحانیان توضیح داد: افزایش دو تا سه برابری مالیات ابرازی مشاغل کار سادهای نبوده و دلایل مختلفی برای این موضوع وجود دارد که یکی از آنها بهبود شرایط اقتصادی است؛ همچنین ما اکنون به دادههای مالیاتی بیشتری دسترسی داریم که به ما کمک میکند تا مالیات را به صورت دقیقتری تعیین کنیم.
او به تغییر در نظام مالیاتی نیز اشاره کرد و گفت: ما نظامات مالیاتی مبتنی بر چانه زنی را کنار گذاشته و به رویکرد مبتنی بر دادهها روی آوردهایم.
معاون وزیر اقتصاد افزود: به طور کلی، نظام مالیاتی کشور در حال پیشرفت است و تلاش میکند تا با درک شرایط اقتصادی، مالیات را به شکل عادلانهتری تعیین کند. این تغییرات میتوانند به بهبود وضعیت مالیاتی و اقتصادی کشور کمک کنند.