باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - طوفان «کالماگی» دست‌کم ۶۶ نفر را در مرکز فیلیپین به کام مرگ کشاند و ۲۶ نفر دیگر نیز مفقود شده‌اند. این آمار را مقامات محلی امروز چهارشنبه اعلام کردند.

سیل‌های گسترده ناشی از این طوفان، بسیاری از ساکنان را بر بام خانه‌هایشان محاصره کرده و ده‌ها خودرو را در استانی که هنوز از زلزله مرگبار پیشین در حال بهبود است، با خود برده است.

در میان قربانیان، شش نفر از اعضای نیروی هوایی فیلیپین نیز جان باخته‌اند؛ زمانی که بالگرد حامل کمک‌های بشردوستانه آنها در استان آگوسان دل سور در جنوب کشور سقوط کرد.

این طوفان صبح چهارشنبه در نزدیکی سواحل شهر لیناباکان در استان پالاوان غربی رصد شد. سرعت باد آن ۱۲۰ کیلومتر در ساعت گزارش شده و تندباد‌های آن تا ۱۵۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد. پیش‌بینی می‌شود طوفان در ادامه مسیر خود به سوی دریای چین جنوبی حرکت کند.

منبع: آر تی