انتخاب زهران ممدانی، سیاست‌مدار دموکرات و مسلمان آمریکایی به سمت شهرداری نیویورک با واکنش تند کاربران صهیونیست روبه‌رو شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های اجتماعی رژیم تروریستی اسرائیل از انتخاب زهران ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک، که نخستین مسلمان آمریکایی در این سمت است، خشمگین شده‌اند.

پیروزی ممدانی که بخشی از آن به دلیل سیاست‌های پیشرو و حمایت مردمی گسترده او نسبت داده می‌شود، به‌ویژه به خاطر مواضع صریحش درباره فلسطین مورد توجه قرار گرفته است.

او خواستار پاسخ‌گویی رژیم تروریستی اسرائیل در قبال جنایت‌هایش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین شده و به‌صورت علنی از محاکمه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم تروریستی که توسط دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان جنایتکار جنگی مجرم شناخته شده، حمایت کرده است.

برنامه علنی و صریح ممدانی برای حمایت از فلسطینیان در مقام نامزد شهرداری، در ابتدا تقریبا غیرقابل تصور می‌نمود. از زمان عملیات طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، او در تمامی سخنرانی‌هایش، اسرائیل را به نسل‌کشی متهم کرده و قول داده بود که سران این رژیم را دستگیر کند.

او صراحتا اعلام کرده بود، نمی‌تواند از رژیمی حمایت کند که رسما خود را «یک دولت یهودی» تعریف می‌کند، اما حقوق فلسطینیان را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

این موضع‌گیری‌ها باعث شد تا در دومین سالگرد جنگ غزه، اسرائیل نه‌تنها او را محکوم کند، بلکه او را «سخنگوی تبلیغاتی حماس» بنامد. با این وجود، نظرسنجی‌ها نشان دادند که با ادامه جنگ، نیویورکی‌ها به‌طور فزاینده‌ای جذب موضع ممدانی شدند.

مبنع: کانال تلگرامی قدس نیوز

برچسب ها: شهردار نیویورک ، ضد صهیونیستی
خبرهای مرتبط
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
شهردار آینده نیویورک از امام حسین (ع) می‌گوید + فیلم
زهران ممدانی شهردار نیویورک شد + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
دوران حمایت نامحدود تموم شد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
عزای عمومی برای صهیونیستا
۰
۰
پاسخ دادن
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک شد
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریم‌های الجولانی پیش از دیدار با ترامپ
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
آخرین اخبار
کاخ سفید در تب‌وتاب و اسرائیل در خشم؛ شهردار مسلمان نیویورک آمد!
روسیه: تمام کانال‌های ارتباطی با ونزوئلا فعال هستند
تنش بی‌سابقه روابط مصر و اسرائیل به دلیل غزه
تحرکات نظامی گسترده در پایگاه‌های آمریکا در شمال شرقی سوریه
نشست اروپا و بلژیک برای تصرف دارایی‌های مسدود شده روسیه
ارسال نخستین محموله کمک‌های بشردوستانه ایران به زلزله‌زدگان افغانستان
عراق: امنیت کامل برای انتخابات ۱۱ نوامبر برقرار است
پیشنهاد آمریکا برای لغو تحریم‌های الجولانی پیش از دیدار با ترامپ
مادورو طرح مقابله مسلحانه با آمریکا را تصویب کرد
خشم اسرائیلی‌ها از انتخاب ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
ترامپ رکورد طولانی‌ترین تعطیلی دولت در آمریکا را شکست
ممدانی پس از پیروزی: نیویورک راه شکست ترامپ را نشان می‌دهد
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب
ممدانی نخستین شهردار مسلمان نیویورک شد
کاخ سفید: ترامپ روز دوشنبه با جولانی دیدار خواهد کرد
مرگ و میر غیرنظامیان جنگ سودان به بالاترین حد خود رسید
مکزیک احتمال مداخله نظامی آمریکا در خاک خود را رد کرد
ترامپ: تا پایان تعطیلی دولت هیچ کمکی به برنامه کمک‌های غذایی پرداخت نمی‌شود
آمریکا تحریم‌های جدیدی مرتبط با کره شمالی وضع کرد
۸ کشته در پی برخورد دو قطار در مرکز هند
رهبر انصارالله: ما برای رویارویی بعدی با دشمن آماده می‌شویم
حماس جسد نظامی اسرائیلی را امشب تحویل می‌دهد
کنست اسرائیل لایحه‌ای را برای گسترش کنترل بر رسانه‌ها تصویب کرد
اعلام آمادگی ایران برای ارسال کمک‌های امدادی به افغانستان پس از زلزله
عراق بارگیری محموله‌های نفتی لوک اویل روسیه را در بحبوحه تحریم‌ها لغو کرد
زلنسکی: ما با اطمینان به سمت عضویت در اتحادیه اروپا حرکت می‌کنیم
برد پرگل فوتسال افغانستان در آغاز مسابقات همبستگی اسلامی
هزینه جنگ غزه برای اسرائیل به ۶۶ میلیارد دلار رسید
محاکمه بنیامین نتانیاهو با اتهامات فساد از سر گرفته شد