باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رسانه‌های اجتماعی رژیم تروریستی اسرائیل از انتخاب زهران ممدانی به‌عنوان شهردار نیویورک، که نخستین مسلمان آمریکایی در این سمت است، خشمگین شده‌اند.

پیروزی ممدانی که بخشی از آن به دلیل سیاست‌های پیشرو و حمایت مردمی گسترده او نسبت داده می‌شود، به‌ویژه به خاطر مواضع صریحش درباره فلسطین مورد توجه قرار گرفته است.

او خواستار پاسخ‌گویی رژیم تروریستی اسرائیل در قبال جنایت‌هایش در سرزمین‌های اشغالی فلسطین شده و به‌صورت علنی از محاکمه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم تروریستی که توسط دیوان کیفری بین‌المللی به عنوان جنایتکار جنگی مجرم شناخته شده، حمایت کرده است.

برنامه علنی و صریح ممدانی برای حمایت از فلسطینیان در مقام نامزد شهرداری، در ابتدا تقریبا غیرقابل تصور می‌نمود. از زمان عملیات طوفان‌الاقصی در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، او در تمامی سخنرانی‌هایش، اسرائیل را به نسل‌کشی متهم کرده و قول داده بود که سران این رژیم را دستگیر کند.

او صراحتا اعلام کرده بود، نمی‌تواند از رژیمی حمایت کند که رسما خود را «یک دولت یهودی» تعریف می‌کند، اما حقوق فلسطینیان را به‌رسمیت نمی‌شناسد.

این موضع‌گیری‌ها باعث شد تا در دومین سالگرد جنگ غزه، اسرائیل نه‌تنها او را محکوم کند، بلکه او را «سخنگوی تبلیغاتی حماس» بنامد. با این وجود، نظرسنجی‌ها نشان دادند که با ادامه جنگ، نیویورکی‌ها به‌طور فزاینده‌ای جذب موضع ممدانی شدند.

مبنع: کانال تلگرامی قدس نیوز