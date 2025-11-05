باشگاه خبرنگاران جوان - پرندگان مهاجر در فصل سرما، عرصه‌های تالابی گیلان را برای زمستان گذرانی خود انتخاب کرده‌اند و به نوعی مهمان‌های ویژه گیلانیان هستند و پایش‌های دوره‌ای بازار‌های محلی گیلان به منظور جلوگیری از تهدیدات علیه حیات وحش در دستور کار مستمر اداره کل حفاظت محیط زیست این استان قرار دارد.

رحمان پورحسین، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست املش از مقابله با زنده روشی پرندگان وحشی در این شهرستان خبر داد و گفت: کارشناسان اداره حفاظت محیط زیست بازار هفتگی این شهرستان را پایش کردند تا با زنده فروشی گونه‌های وحشی مقابله کنند و فرهنگ احترام به حیات وحش را گسترش دهند.

او افزود: این پایش با هدف جلوگیری از عرضه و زنده فروشی پرندگان وحشی و حمایت از حقوق حیات وحش انجام شد و در جریان آن، وضعیت فروشندگان و غرفه‌های مرتبط با عرضه جانوران مورد بررسی دقیق قرار گرفت.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست املش بر ممنوعیت زنده فروشی پرندگان وحشی طبق قوانین و مقررات جاری کشور تأکید و تصریح کرد: هرگونه خرید و فروش غیرمجاز گونه‌های جانوری به ویژه پرندگان وحشی، تهدیدی جدی برای اکوسیستم‌های طبیعی و سلامت زیست بوم منطقه محسوب می‌شود و با متخلفان برابر ضوابط قانونی برخورد خواهد شد.

پورحسین ضمن قدردانی از همکاری شهروندان و کسبه بازار، خواستار تداوم مشارکت عمومی در حفظ محیط زیست شد و گفت: آگاهی بخشی، نظارت مستمر و برخورد قانونی سه محور اصلی در کنترل این گونه تخلفات هستند و اداره حفاظت محیط زیست املش با جدیت این مسیر را دنبال خواهد کرد.

پایش بازار پرنده فروشی آستانه اشرفیه

رامین حسین‌زاده، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه هم گفت: در پی ممنوعیت کامل شکار در سال جاری، این اداره با همکاری دامپزشکی و شبکه بهداشت و درمان هم از بازار محلی پرنده فروشی شهر اقدام به پایش کرد تا ضمن نظارت بر وضعیت بهداشتی و قانونی عرضه پرندگان از وقوع تخلفات احتمالی جلوگیری شود.

او با اشاره به ممنوعیت هرگونه شکار در سال جاری، هدف از این پایش را کنترل وضعیت عرضه پرندگان، بررسی سلامت محیطی و جلوگیری از خرید و فروش گونه‌های ممنوعه اعلام کرد و افزود: این اقدام در راستای صیانت از تنوع زیستی، حفظ سلامت عمومی و اجرای دقیق قوانین مرتبط با حفاظت از حیات‌وحش صورت گرفت.

به گفته رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستانه اشرفیه، در این پایش، وضعیت نگهداری پرندگان، شرایط بهداشتی محل فروش و تطابق فعالیت‌ها با ضوابط قانونی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به فروشندگان در خصوص ممنوعیت شکار و عرضه گونه‌های وحشی اطلاع‌رسانی شد و موارد مشکوک جهت بررسی بیشتر ثبت شد.

پایش بازار‌ها و پیشگیری از شیوع آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان

حمید سلطان‌خواه، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ماسال نیز به اجرای پایش‌های مشترک و هفتگی در بازار‌های محلی این شهرستان اشاره کرد و گفت: بازار‌های هفتگی ماسال و شاندرمن با همکاری مشترک اداره حفاظت محیط زیست و شبکه دامپزشکی به صورت منظم پایش می‌شوند.

او با اشاره به اهمیت کنترل بیماری‌های مشترک بین انسان و حیوان افزود: این پایش‌ها با هدف پیشگیری و مقابله با آنفلوآنزای فوق‌حاد پرندگان (HPAI) و با مشارکت کارشناسان اداره محیط زیست و شبکه دامپزشکی شهرستان انجام می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماسال تصریح کرد: آنفلوآنزای پرندگان یکی از بیماری‌های ویروسی بسیار خطرناک است که عمدتاً پرندگان را مبتلا می‌کند، اما در مواردی می‌تواند انسان و سایر حیوانات را نیز درگیر سازد. این بیماری از طریق تماس مستقیم با پرندگان آلوده، فضولات آنها یا سطوح آلوده منتقل می‌شود.

بنا بر اعلام سلطان خواه، ادامه این پایش‌ها نقش مهمی در ارتقای سطح ایمنی زیستی منطقه و کاهش خطرات احتمالی برای شهروندان و فعالان بازار‌های محلی دارد.

منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان