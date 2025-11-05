مادورو با تایید پیشنهاد‌های حزب حاکم برای آماده‌سازی مردم به مبارزه مسلحانه در صورت تعرض آمریکا، دستور داد برنامه‌های میدانی در سراسر کشور اجرا شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا پیشنهاد‌های حزب سوسیالیست متحد برای انتقال به مبارزه مسلحانه در صورت تعرض هرگونه تجاوز آمریکایی به این کشور را تصویب کرد، در حالی که نیرو‌های دریایی آمریکا در منطقه دریای کارائیب مستقر هستند.

مادورو در یک کنفرانس خبری حزب که از کانال رسمی «ونزوئلا» پخش شد، اعلام کرد که این پیشنهاد‌ها «تأیید شده‌اند» و تأکید کرد که حزب باید فورا اجرای آنها را آغاز کرده و برنامه‌های میدانی را در هر خیابان و انجمن طراحی کند. او گفت: «ملت ونزوئلا در بالاترین سطح آمادگی خواهد بود؛ با آرامش و خویشتن‌داری، اما با قاطعیت و شجاعت.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا اشاره کرد که یک سند شامل «مجموعه‌ای از ایده‌ها درباره انتقال از مبارزه غیرمسلحانه به مبارزه مسلحانه برای دفاع از تمامیت ارضی کشور، کرامت، حق مردم در رابطه صلح و آینده‌شان» را دریافت کرده است.

وی افزود: «موضوع، آماده‌سازی ملت در چارچوب مفهوم قانونی دفاع کامل از کشور برای یک مبارزه مسلحانه ملی و قاره‌ای احتمالی در صورت حمله آمریکا است.»

مادورو همچنین خواستار تقویت توان دفاعی کشور شد تا «ونزوئلا مستحکم شود» و تاکید کرد که تهدید‌ها و جنگ روانی امپریالسم آمریکا همچنان برای دوازده هفته ادامه داشته است.

در همین حال، دیوسدادو کابیو، دبیرکل حزب و وزیر کشور، گفت احتمال وقوع تحولات جدی در ونزوئلا کم است، اما مردم باید برای بدترین شرایط آماده باشند و «انقلاب بولیواری» را در برابر فشار‌های خارجی تقویت کنند.

در این میان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ سه سناریوی احتمالی برای حمله به ونزوئلا دارد: حملات هوایی، هدف قرار دادن مادورو و کنترل میادین نفتی و زیرساخت‌ها.

پیش‌تر، ترامپ گفته بود: «من احتمال عملیات زمینی در ونزوئلا را تأیید یا تکذیب نمی‌کنم» و تهدید کرده که «روز‌های مادورو به شماره افتاده اند».

منبع: المیادین

تماس روزانه ونزوئلا و روسیه برای مقابله با تهدیدات آمریکا
روسیه: عملیات نظامی آمریکا در کارائیب نقض حقوق بین‌الملل است
حمله آمریکا به یک قایق دیگر در دریای کارائیب
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
امریکا به دنبال مواد منفجره است نه مواد مخدر باید در کشور خودشان به کمک روسیه و دیگر کشورها بسازند
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۹ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
واییییییییی
حالا خرج ونزوئلا از کجا بیاریم
۵
۴
پاسخ دادن
-
ناشناس
۱۱:۵۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ونزوئلا بایددستورامام خمینی برای تشکیل بسیج مردمی روخیلی زودترازاینا اجرامیکرد.ولی بازهم خیلی دیرنیست شروع کنیدبه امیدخدا وبه کوری چشم نوکران میمون زرد نازیست تروریست پیروزخواهیدشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
مادرو باید مثل اوکراین و یمن عمل کند و حتی بیشتر باید نفتکش های آمریکا را به قعر اقیانوس بفرستند از پهپاد ها کمک گیرند
۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۰ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
اوکراین برده با رییس جمهور دلقک با یمنی ها شجاع و مستقل ، یکی میدونین؟؟

من بخاطر یمن
پسند زدم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
نادان من شیون مبارزه را گفتم با پهپاد اوکراین افتاد با ناتو برای اشغال روسیه حقش بود ولی شیوه جنگیدن خوبی دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۱ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
این امریکا باید یجایی ضربه بخوره که حساب کار بیاد دستش
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
ترامپ همیشه شکست خورده اینجا هم شکست خواهد خورد چون بابک ملت نمیتوان جنگید
۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حامد
۱۱:۱۶ ۱۴ آبان ۱۴۰۴
زنده باد کشور مستقل ونزوئلا
گورستان تجاوزگران یانکی
۳
۹
پاسخ دادن
