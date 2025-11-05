باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی -نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا پیشنهاد‌های حزب سوسیالیست متحد برای انتقال به مبارزه مسلحانه در صورت تعرض هرگونه تجاوز آمریکایی به این کشور را تصویب کرد، در حالی که نیرو‌های دریایی آمریکا در منطقه دریای کارائیب مستقر هستند.

مادورو در یک کنفرانس خبری حزب که از کانال رسمی «ونزوئلا» پخش شد، اعلام کرد که این پیشنهاد‌ها «تأیید شده‌اند» و تأکید کرد که حزب باید فورا اجرای آنها را آغاز کرده و برنامه‌های میدانی را در هر خیابان و انجمن طراحی کند. او گفت: «ملت ونزوئلا در بالاترین سطح آمادگی خواهد بود؛ با آرامش و خویشتن‌داری، اما با قاطعیت و شجاعت.»

رئیس‌جمهور ونزوئلا اشاره کرد که یک سند شامل «مجموعه‌ای از ایده‌ها درباره انتقال از مبارزه غیرمسلحانه به مبارزه مسلحانه برای دفاع از تمامیت ارضی کشور، کرامت، حق مردم در رابطه صلح و آینده‌شان» را دریافت کرده است.

وی افزود: «موضوع، آماده‌سازی ملت در چارچوب مفهوم قانونی دفاع کامل از کشور برای یک مبارزه مسلحانه ملی و قاره‌ای احتمالی در صورت حمله آمریکا است.»

مادورو همچنین خواستار تقویت توان دفاعی کشور شد تا «ونزوئلا مستحکم شود» و تاکید کرد که تهدید‌ها و جنگ روانی امپریالسم آمریکا همچنان برای دوازده هفته ادامه داشته است.

در همین حال، دیوسدادو کابیو، دبیرکل حزب و وزیر کشور، گفت احتمال وقوع تحولات جدی در ونزوئلا کم است، اما مردم باید برای بدترین شرایط آماده باشند و «انقلاب بولیواری» را در برابر فشار‌های خارجی تقویت کنند.

در این میان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داد که دولت دونالد ترامپ سه سناریوی احتمالی برای حمله به ونزوئلا دارد: حملات هوایی، هدف قرار دادن مادورو و کنترل میادین نفتی و زیرساخت‌ها.

پیش‌تر، ترامپ گفته بود: «من احتمال عملیات زمینی در ونزوئلا را تأیید یا تکذیب نمی‌کنم» و تهدید کرده که «روز‌های مادورو به شماره افتاده اند».

منبع: المیادین