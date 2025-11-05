کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا تیم‌های استقلال و تراکتور ایران را جریمه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال تراکتور در چهارچوب هفته دوم رقابت‌هی لیگ نخبگان آسیا میزبان الوحده امارات بود که در نهایت این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید و استقلال نیز در چهارچوب هفته دوم رقابت‌های لیگ قهرمانان سطح دو میزبان المحرق بحرین بود که در نهایت این دیدار با شکست یک بر صفر آبی‌پوشان به پایان رسید.

کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) آرای احکام کمیته انضباطی و اخلاق جدید خود را در رابطه با این هفته از رقابت‌ها اعلام کرد که طی این احکام، تیم‌های استقلال و تراکتور ایران با جریمه سنگین رو‌به‌رو شدند.

باشگاه تراکتور به دلیل اقدام هواداران در پرتاب اشیای آتش‌زا به زمین در دیدار با الوحده امارات، ۷۵۰۰ دلار جریمه شد. همچنین این باشگاه به دلیل عدم حصول اطمینان از اجرای قوانین امنیتی و ایجاد نظم در ورزشگاه یادگار امام (ره)، ۷۵۰۰ دلار دیگر محکوم شد.

همچنین اعضای تیم تراکتور به‌دلیل ورود دیرهنگام به زمین در نیمه دوم همین مسابقه به‌مدت ۲ دقیقه و ۱۳ ثانیه، به پرداخت ۱۵۰۰ دلار محکوم شد. با این تفاسیر باشگاه تراکتور در مجموع باید مبلغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ دلار بابت اتفاقات دیدار با الوحده به حساب کنفدراسیون فوتبال آسیا واریز کند.

باشگاه استقلال نیز به‌دلیل اقدام هواداران در ایجاد آتش در ورزشگاه شهدای شهر قدس در دیدار با المحرق بحرین، ۳۰ هزار دلار جریمه شد. در حکم AFC آمده است که این سومین تخلف باشگاه استقلال در مدت اخیر بوده است.

